Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh thăm dự án nhà ở xã hội Vegas Home Quang Châu

Dự án nhà ở xã hội Vegas Home Quang Châu do Công ty cổ phần đầu tư Vega làm chủ đầu tư, quy mô 4,3ha, gồm 4 tòa chung cư cao 18 tầng với 1.558 căn hộ, trong đó 1.236 căn nhà ở xã hội và 322 căn thương mại. Các căn hộ có diện tích từ 27,6 - 63,9 m², cùng hệ thống tiện ích đồng bộ như trường mầm non, nhà sinh hoạt cộng đồng, bãi đỗ xe, cây xanh và khu vui chơi.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh tặng quà cho cư dân.

Đến nay, dự án cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện nghiệm thu. Chủ đầu tư đã ký hợp đồng mua bán 955 căn hộ, đạt hơn 71,7% số căn hộ để bán, trong đó phân khu nhà ở xã hội đạt 712 căn, tương đương hơn 70,6%.

Sau khi đi thăm dự án và nghe báo cáo, đồng chí Phạm Văn Thịnh đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư trong triển khai dự án, góp phần tạo chỗ ở cho công nhân và người lao động. Đồng chí nhấn mạnh, giá trị của một dự án nhà ở xã hội không chỉ nằm ở việc cung cấp căn hộ mà còn ở chất lượng sống, môi trường sinh hoạt và những tiện ích thiết thực dành cho cư dân.

Để dự án phát huy hiệu quả lâu dài, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư chú trọng công tác quản lý, vận hành đồng bộ, chuyên nghiệp; quan tâm hoàn thiện và duy trì chất lượng hạ tầng, tiện ích thiết yếu, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cảnh quan, cây xanh và tổ chức giao thông thuận tiện.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh thăm dự án nhà ở xã hội Vegas Home Quang Châu.

Đối với các dịch vụ phục vụ đời sống như trường mầm non, cửa hàng tiện ích, cần lựa chọn đơn vị cung cấp có uy tín, kiểm soát chất lượng, giá cả và an toàn thực phẩm, bảo đảm quyền lợi của cư dân.

Chủ đầu tư cần lấy cư dân làm trung tâm, xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, tiện nghi, đáp ứng nhu cầu của công nhân, người lao động, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng thời khẳng định uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp, góp phần lan tỏa các mô hình nhà ở xã hội chất lượng, gắn phát triển nhà ở với bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị bền vững.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh và đại diện chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Vegas Home Quang Châu trò chuyện với cư dân.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao quà tặng 5 cư dân tại dự án, chúc mừng và mong muốn các gia đình sớm ổn định cuộc sống, an cư, lạc nghiệp trong ngôi nhà mới.

Đồng chí cũng mong muốn cư dân nâng cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan, chấp hành nghiêm các quy định về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy. Xây dựng nếp sống văn minh và tôn trọng không gian sinh hoạt chung, cộng đồng dân cư đoàn kết, an toàn, thân thiện, tạo dựng môi trường sống chất lượng, đáng sống.