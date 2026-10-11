Hộ kinh doanh khai sai thuế, hóa đơn sẽ được hướng dẫn sửa

Trước tâm lý lo ngại thủ tục phức tạp khi chuyển sang tự kê khai thuế, Cục Thuế yêu cầu tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh. Ảnh: Nam Khánh.

Cục Thuế vừa có công văn gửi Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn và Chi cục Thuế Thương mại điện tử, yêu cầu tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo và xử lý vi phạm về thuế.

Theo Cục Thuế, trong năm 2026, nhiều nghị định, thông tư mới về thuế, hóa đơn có hiệu lực. Đáng chú ý, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển từ nộp thuế theo phương pháp khoán sang tự kê khai, tự nộp thuế theo doanh thu thực tế. Trong quá trình chuyển đổi, tâm lý lo ngại thủ tục phức tạp, sợ khai sai, sợ bị xử phạt vẫn khá phổ biến ở hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.

Trước thực tế này, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị vừa tăng cường hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng nghĩa vụ, vừa bảo đảm kỷ cương trong thực thi pháp luật.

Theo đó, Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử và Thuế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các Thuế cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, giúp người nộp thuế hiểu đúng quy định, hạn chế sai sót và rủi ro vi phạm.

Đối với các sai sót do chưa nắm rõ quy định, không có dấu hiệu cố ý, cơ quan thuế cần kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn người nộp thuế điều chỉnh, khắc phục theo quy định. Đồng thời, chủ động rà soát, cảnh báo sớm những trường hợp có nguy cơ khai sai, chậm khai hoặc chậm nộp thuế; lưu giữ hồ sơ, thông tin về việc đã nhắc nhở, hướng dẫn để làm căn cứ xem xét, xử lý khi cần thiết.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhấn mạnh việc nhắc nhở, hướng dẫn không thay thế hoặc làm chậm quá trình xử lý vi phạm. Với các trường hợp cố ý khai sai, trốn thuế, gian lận hoặc tiếp tục vi phạm sau khi đã được nhắc nhở, cảnh báo, cơ quan thuế phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Việc xử lý phải bảo đảm không bỏ qua vi phạm nhưng cũng không xử phạt tràn lan.

Để công tác tuyên truyền, hỗ trợ đạt hiệu quả, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị lựa chọn hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, xây dựng tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu theo từng nhóm ngành nghề và quy mô kinh doanh. Trong đó, cần chú trọng hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế lớn tuổi, ở vùng khó khăn hoặc hạn chế về công nghệ; duy trì đường dây nóng, kênh hỗ trợ trực tuyến và giải đáp kịp thời, đầy đủ, tránh để người nộp thuế phải đi lại nhiều lần.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai trên địa bàn quản lý, bảo đảm mọi hộ, cá nhân kinh doanh được tiếp cận đầy đủ thông tin, hướng dẫn.