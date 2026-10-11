TP.HCM ưu đãi dự án bãi đỗ xe ngầm, công trình phục vụ cộng đồng

Phối cảnh TP.HCM miễn tiền sử dụng không gian ngầm cho nhiều dự án công cộng. (Ảnh minh họa)

Theo nghị quyết, người sử dụng đất được sử dụng lòng đất trong phạm vi thửa đất đến độ sâu tối đa 15 m mà không phải nộp tiền sử dụng không gian ngầm, với điều kiện phù hợp quy hoạch, mục đích sử dụng đất và các yêu cầu về an toàn. Trường hợp sử dụng vượt giới hạn này phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, trừ trường hợp được miễn, giảm.

Đáng chú ý, TP.HCM áp dụng chính sách miễn tiền sử dụng không gian ngầm đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các dự án công trình giao thông đô thị, hạ tầng kỹ thuật phục vụ công cộng, bãi đỗ xe ngầm, lối đi ngầm công cộng, công trình chống ngập, bảo vệ môi trường và công trình phục vụ quốc phòng, an ninh.

Đối với dự án bãi đỗ xe ngầm độc lập, ngoài diện tích sàn dịch vụ hỗ trợ hoạt động trông, giữ xe tối đa 25% tổng diện tích sàn xây dựng, chủ đầu tư được bố trí thêm diện tích sàn thương mại, dịch vụ khác tối đa 20% tổng diện tích sàn xây dựng để hỗ trợ khai thác, vận hành.

Việc bố trí và khai thác các diện tích này phải phù hợp quy hoạch, bảo đảm an toàn công trình, không làm thay đổi chức năng chính của dự án là bãi đỗ xe, không làm giảm công suất trông, giữ xe theo quy hoạch và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, các công trình trực tiếp phục vụ văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, trợ giúp xã hội, nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được giảm 50% tiền sử dụng không gian ngầm nếu không thuộc diện miễn.

Với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, tiền sử dụng không gian ngầm được tính căn cứ vào diện tích sàn, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, độ sâu, mức miễn giảm và thời gian sử dụng. Người nộp tiền được lựa chọn hình thức nộp hằng năm hoặc nộp một lần cho toàn bộ thời hạn hoạt động của dự án.