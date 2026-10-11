Thanh Hóa đã giải phóng mặt bằng đạt hơn 83% kế hoạch

Các nhà thầu tăng tốc thi công sau khi được bàn giao mặt bằng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh có 47 xã, phường hoàn thành 100% chỉ tiêu GPMB; 44 địa phương đạt từ 80% đến dưới 100%; 24 địa phương đạt từ 60% đến dưới 80%; 18 địa phương đạt dưới 60%.

Ngoài chỉ tiêu kế hoạch, các xã, phường đã GPMB thêm 346,75ha.

Đáng chú ý, có 49 xã, phường có tỷ lệ GPMB thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Tuyến đường từ TP Thanh Hóa (cũ) đi Cảng hàng không Thọ Xuân qua xã Xuân Du đã được bàn giao mặt bằng.

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, ngày 2/10/2026, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 20940/UBND-KTTC, yêu cầu các xã, phường rà soát tiến độ, điều kiện thực hiện các dự án thuộc kế hoạch GPMB năm 2026; đề xuất điều chỉnh, bổ sung dự án, diện tích khi cần thiết, bảo đảm không ảnh hưởng đến mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công và kịch bản tăng trưởng kinh tế “2 con số”.

Hiện các địa phương đang rà soát, báo cáo đề xuất điều chỉnh kế hoạch. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét theo quy định; đồng thời yêu cầu các xã, phường cam kết hoàn thành chỉ tiêu GPMB sau điều chỉnh.

Các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB nhằm đảm bảo kế hoạch được giao.

Trong giai đoạn nước rút của năm 2026, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng cường đối thoại, vận động tạo đồng thuận trong Nhân dân; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã, phường không hoàn thành chỉ tiêu GPMB được giao.

Với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, việc đẩy nhanh tiến độ GPMB không chỉ góp phần bảo đảm điều kiện triển khai các dự án, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công mà còn là nhiệm vụ quan trọng để Thanh Hóa thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” trong năm 2026.