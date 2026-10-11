Rà soát tình trạng cho thuê, chuyển nhượng trái quy định

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản số 22453/SXD-PTĐT về việc tăng cường quản lý công tác xét duyệt mua, thuê, thuê mua và quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về triển khai các kiến nghị trong công tác quản lý sau đầu tư đối với 8 dự án nhà ở xã hội.

Hà Nội siết quản lý việc mua, thuê nhà ở xã hội, xác minh 2 trường hợp nghi vi phạm. Ảnh minh hoạ.

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận, kiểm tra và xét duyệt hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Việc xác định đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách phải bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu đầy đủ hồ sơ chứng minh đối tượng, điều kiện về nhà ở, thu nhập và các điều kiện liên quan của người đăng ký. Đồng thời, phải công khai thông tin dự án, thời gian tiếp nhận hồ sơ, số lượng căn hộ, đối tượng, điều kiện và trình tự đăng ký.

Đáng chú ý, các chủ đầu tư không được thu tiền, nhận đặt cọc hoặc ký kết thỏa thuận làm phát sinh quyền mua nhà ở xã hội khi người đăng ký chưa đủ điều kiện theo quy định.

Không chỉ siết chặt khâu xét duyệt hồ sơ, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng nhà ở xã hội sau khi ký hợp đồng. Khi phát hiện trường hợp sử dụng nhà không đúng đối tượng, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn hoặc thực hiện các giao dịch trái quy định, chủ đầu tư phải phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan liên quan để xử lý.

Đối với hồ sơ có dấu hiệu kê khai không trung thực, sử dụng giấy tờ không hợp pháp hoặc có vi phạm trong quá trình xét duyệt, ký hợp đồng, chủ đầu tư phải kịp thời báo cáo UBND cấp xã nơi có dự án để kiểm tra, xác minh.

UBND các xã, phường có dự án nhà ở xã hội được yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng căn hộ; xác minh các trường hợp có phản ánh hoặc dấu hiệu sử dụng nhà không đúng đối tượng, không đúng quy định trong hợp đồng đã ký.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, chính quyền cấp xã chủ trì kiểm tra, thu thập hồ sơ, làm rõ người ký hợp đồng, người được xác định là đối tượng mua, thuê, thuê mua và người đang trực tiếp quản lý, sử dụng căn hộ. Trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền, địa phương lập hồ sơ xử lý; nếu vượt thẩm quyền, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Việc xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định pháp luật, trong đó có Nghị định số 339/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà và kinh doanh bất động sản.

Các địa phương cũng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan liên quan để xác minh thông tin về nhà, đất, tài sản, biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và các giao dịch liên quan khi cần thiết. Kết quả kiểm tra, rà soát và xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm phải được tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 15 của tháng cuối quý hoặc khi có yêu cầu.

Phường Kiến Hưng phải báo cáo trước ngày 15/10

Đối với phường Kiến Hưng, Sở Xây dựng yêu cầu khẩn trương chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư dự án tổ chức làm việc, kiểm tra, xác minh 2 trường hợp được chủ đầu tư kiến nghị có dấu hiệu vi phạm trong quá trình làm thủ tục mua nhà ở xã hội.

Nội dung xác minh tập trung vào hồ sơ đăng ký, tài liệu chứng minh đối tượng và điều kiện mua nhà ở xã hội, quá trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ của chủ đầu tư cùng các thông tin liên quan.

Nếu xác định có vi phạm, UBND phường Kiến Hưng phải lập hồ sơ, xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật, đồng thời thông tin kết quả cho chủ đầu tư và Sở Xây dựng để theo dõi, tổng hợp.

Sở Xây dựng yêu cầu địa phương báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát 2 trường hợp nêu trên trước ngày 15/10/2026.