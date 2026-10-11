Bắc Ninh thúc tiến độ hai khu đô thị gần 31.000 tỷ đồng

Một góc Bắc Ninh. (Ảnh tư liệu: Hạ Vũ).

Lãnh đạo TP Bắc Ninh mới đây đã có buổi làm việc đôn đốc tiến độ triển khai các dự án thuộc phường Tam Sơn và phường Tiên Du, theo Cổng TTĐT TP Bắc Ninh.

Trên địa bàn các phường này đang triển khai 2 khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại tiểu khu 112.1 và 112.3. Cả hai dự án đều đã cơ bản hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đang chậm khoảng 6 tháng so với tiến độ hợp đồng.

Tiểu khu 112.1 thuộc phường Tiên Du có diện tích khoảng 299 ha, quy mô dân số khoảng 26.900 người, tổng chi phí thực hiện dự kiến hơn 19.714 tỷ đồng. Nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Tây Hà Nội.

Công tác GPMB liên quan đến 2.714 hộ dân thuộc 4 tổ dân phố. Đến nay, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 1.096 hộ tại 3 tổ dân phố với diện tích gần 150 ha, đạt hơn 50% tổng diện tích dự án. Đến ngày 20/9, đã chi trả cho 543 hộ với diện tích khoảng 55,2ha, tổng số tiền khoảng 311 tỷ đồng.

Tiểu khu 112.3 thuộc phường Tam Sơn có diện tích khoảng 199 ha, quy mô dân số khoảng 7.637 người, tổng chi phí thực hiện dự kiến hơn 11.171 tỷ đồng. Nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Tây Bắc.

Địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 2.506/2.526 hộ, diện tích khoảng 183 ha, tương đương 92,4% diện tích dự án. Tuy nhiên, mới có 1.124 hộ nhận tiền, với diện tích hơn 69 ha; kinh phí đã chi trả gần 392 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu khiến tiến độ GPMB các dự án còn chậm là một bộ phận người dân chưa đồng thuận, chưa phối hợp kiểm đếm, nhận thông báo thu hồi đất hoặc nhận tiền bồi thườn. Một số trường hợp còn kiến nghị liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ.

Bên cạnh đó, tại tiểu khu 112.3, việc bố trí quỹ đất mới và di chuyển Nghĩa trang Nhân dân Tổ dân phố Hồi Quan với hơn 500 ngôi mộ còn nhiều khó khăn. Một số trường hợp có đất hợp pháp bị thu hồi nhưng đang sinh sống ở nơi khác, liên quan đến chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Bắc Ninh đánh giá kết quả bồi thường GPMB chưa đáp ứng yêu cầu và yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Trước mắt, 2 phường phải rà soát cụ thể từng khu vực, nhất là những khu vực đạt khối lượng lớn về GPMB, từ đó xây dựng tiến độ chi tiết để thực hiện. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích với người dân. Đối với các phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt, cần tập trung tổ chức chi trả kịp thời, đúng quy định.

Các sở, ngành được giao rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án và công tác GPMB, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chỉ đạo ưu tiên nhân lực kiểm đếm, lập và hoàn thiện phương án, chi trả bồi thường, hỗ trợ. Những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân cần được xem xét, giải quyết kịp thời.