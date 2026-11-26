HIV là virus gây suy giảm miễn dịch ở người, chủ yếu tấn công tế bào lympho T CD4, làm suy yếu hệ miễn dịch và khiến cơ thể dễ mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội. Ảnh: Science Photo.

Theo số liệu của Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), đến cuối năm 2025, thế giới có khoảng 41 triệu người đang sống chung với HIV. Riêng năm 2025, khoảng 1,2 triệu người nhiễm mới HIV và 570.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến AIDS. Kể từ khi đại dịch bắt đầu, HIV đã khiến khoảng 44,2 triệu người tử vong.

Châu Phi cận Sahara là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm khoảng 64% tổng số người sống chung với HIV trên toàn cầu, tương đương hơn 26 triệu người. Phụ nữ và trẻ em gái cũng chịu ảnh hưởng đáng kể, chiếm 53% tổng số người sống chung với HIV trên thế giới.

Tuy nhiên, ít người biết rằng, virus gây ra đại dịch toàn cầu này không bắt nguồn từ con người.

HIV vẫn là thách thức y tế công cộng toàn cầu, với khoảng 41 triệu người đang sống chung với virus. Ảnh: Viniana Bau.

Từ virus ở tinh tinh đến HIV ở người

Theo các nghiên cứu tiến hóa, HIV có nguồn gốc từ nhóm virus gây suy giảm miễn dịch ở động vật linh trưởng, được gọi là SIV. Đây là nhóm virus tự nhiên lưu hành ở nhiều loài linh trưởng châu Phi, trong đó có tinh tinh và một số loài khỉ.

Theo Guardian, các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng di truyền cho thấy HIV-1, loại virus gây ra phần lớn đại dịch AIDS trên thế giới, có quan hệ gần gũi với SIV ở phân loài tinh tinh Pan troglodytes troglodytes, sinh sống tại khu vực Trung Phi, đặc biệt là Cameroon.

Năm 2006, một nghiên cứu đăng trên tạp chí Science đã xác định được mối liên hệ di truyền quan trọng giữa virus ở tinh tinh hoang dã và HIV-1 ở người. Các nhà nghiên cứu phát hiện những quần thể tinh tinh tại Đông Nam Cameroon mang SIV có đặc điểm di truyền rất gần với virus gây đại dịch HIV ở người.

Con đường lây truyền được nhận định có khả năng nhất là tiếp xúc trực tiếp với máu của động vật nhiễm virus trong quá trình săn bắt, giết mổ, chế biến thịt rừng. Khi thợ săn bị thương, virus có thể xâm nhập vào cơ thể qua vết cắt, vùng da tổn thương. Tuy nhiên, đây là giả thuyết được xây dựng từ bằng chứng dịch tễ học và di truyền học.

Tinh tinh hoang dã ở Trung Phi mang virus SIV, có quan hệ tiến hóa gần gũi với HIV-1 ở người. Ảnh: Born Free.

Sau khi xâm nhập vào cơ thể người, virus phải vượt qua nhiều rào cản sinh học để thích nghi với vật chủ mới, nhân lên và lây truyền giữa người với người. Quá trình thích nghi này đã tạo ra những dòng HIV có khả năng duy trì lây truyền trong quần thể người.

Đáng chú ý, không chỉ có một lần virus từ động vật linh trưởng truyền sang người. Các nhà khoa học đã xác định nhiều sự kiện lây truyền độc lập, tạo nên những nhóm HIV khác nhau. Trong đó, HIV-1 nhóm M là dòng virus phát triển thành đại dịch toàn cầu.

HIV-2 có nguồn gốc khác, liên quan đến virus SIV ở khỉ mangabey xám (sooty mangabey) tại Tây Phi. Loại virus này có đặc điểm sinh học và khả năng lây truyền khác HIV-1, đồng thời có phạm vi phân bố chủ yếu ở Tây Phi.

Congo trở thành điểm khởi đầu của đại dịch

Nếu Đông Nam Cameroon là nơi được xác định có nguồn virus tổ tiên của HIV-1 nhóm M, Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo ngày nay, lại là địa điểm virus hình thành và lan rộng thành đại dịch.

Trong cuốn sách The Origins of AIDS, nhà dịch tễ học Jacques Pépin cho rằng virus có thể đã được đưa từ khu vực Đông Nam Cameroon đến Léopoldville, tên gọi cũ của Kinshasa, vào khoảng năm 1920.

Nghiên cứu trên Science năm 2014, do nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Oxford và Đại học Leuven thực hiện, cũng sử dụng dữ liệu di truyền của HIV-1 để tái dựng lịch sử lây truyền. Kết quả cho thấy Kinshasa là trung tâm của những đợt lây nhiễm sớm, đồng thời là nguồn phát tán các dòng virus gây đại dịch đến những khu vực khác trước năm 1960.

Kinshasa (Cộng hòa Dân chủ Congo), tên gọi cũ là Léopoldville, được các nghiên cứu xác định là trung tâm lây truyền và phát tán sớm của HIV-1 nhóm M từ những năm 1920. Ảnh: Smithsonian Magazine.

Thời điểm này, Kinshasa đang phát triển nhanh chóng dưới tác động của quá trình đô thị hóa và hệ thống giao thông đường thủy, đường sắt. Dòng người di chuyển giữa các khu vực để lao động, buôn bán và sinh sống tạo điều kiện để virus lan rộng.

Bên cạnh đó, những thay đổi về cấu trúc dân số, hoạt động mại dâm và các thực hành y tế sử dụng kim tiêm chưa được kiểm soát chặt chẽ cũng được các nhà nghiên cứu xem xét như những yếu tố có thể góp phần thúc đẩy lây truyền.

Tác giả Jacques Pépin cũng phân tích vai trò của các chiến dịch y tế thời thuộc địa, đặc biệt là việc sử dụng lại dụng cụ tiêm trong những chương trình điều trị bệnh nhiệt đới.

Từ Congo, virus tiếp tục lan truyền đến các khu vực khác ở châu Phi, sau đó vượt ra ngoài lục địa thông qua những dòng di cư và kết nối quốc tế.

HIV tồn tại hàng chục năm trước khi được phát hiện

Theo các nghiên cứu di truyền, tổ tiên chung gần nhất của HIV-1 nhóm M có thể được xác định vào khoảng năm 1910-1930. Điều này cho thấy virus đã lưu hành trong quần thể người nhiều thập kỷ trước khi đại dịch AIDS được phát hiện.

Một bằng chứng quan trọng là mẫu huyết tương được thu thập tại Léopoldville (nay là Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo) vào năm 1959. Theo nghiên cứu trên Nature năm 1998, mẫu bệnh phẩm này từng được xác định dương tính với kháng thể HIV-1 qua xét nghiệm huyết thanh học.

Mẫu huyết tương thu thập tại Kinshasa năm 1959 được các nhà khoa học phân tích và giải trình tự vật liệu di truyền HIV-1.

Khi phân tích lại bằng kỹ thuật sinh học phân tử, nhóm nghiên cứu đã khuếch đại và giải trình tự được vật liệu di truyền của virus, xác nhận đây là một trong những bằng chứng trực tiếp sớm nhất cho thấy virus đã xuất hiện ở người từ giữa thế kỷ XX.

Đến ngày 5/6/1981, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố báo cáo về 5 trường hợp viêm phổi do Pneumocystis carinii ở những nam giới trẻ tại Los Angeles. Đây được xem là dấu mốc chính thức mở đầu cho việc nhận diện dịch AIDS.

Thời điểm đó, các bác sĩ chưa biết nguyên nhân gây ra tình trạng suy giảm miễn dịch bất thường. Đến năm 1983, các nhà khoa học mới phân lập được virus gây bệnh và đến năm 1986, tác nhân này chính thức được đặt tên là HIV.

Theo các chuyên gia, HIV có thể tồn tại trong cơ thể người nhiều năm mà không gây ra triệu chứng rõ ràng. Trong thời gian này, virus tiếp tục nhân lên, tấn công hệ miễn dịch và có thể được truyền sang người khác nếu không có biện pháp dự phòng phù hợp.

Việc xác định nguồn gốc của HIV không chỉ giúp hoàn thiện lịch sử tiến hóa của đại dịch mà còn mở ra những hướng nghiên cứu về khả năng virus thích nghi với vật chủ mới. Các nhà khoa học tiếp tục tìm hiểu vì sao SIV có thể lưu hành ở một số loài linh trưởng mà không gây ra tình trạng suy giảm miễn dịch nghiêm trọng tương tự AIDS ở người, cũng như những biến đổi di truyền nào giúp virus vượt qua ranh giới loài và gây bệnh ở con người.