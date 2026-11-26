Sacsayhuamán là quần thể kiến trúc cổ đại nổi tiếng của đế chế Inca, nằm ở độ cao khoảng 3.700 m so với mực nước biển, phía bắc thành phố Cusco. Công trình được xây dựng chủ yếu trong thế kỷ XV, dưới thời hoàng đế Pachacuti và những người kế vị. Với hệ thống tường thành bằng đá xếp thành ba lớp hình răng cưa, nơi đây thường được gọi là pháo đài, dù nhiều nhà nghiên cứu cho rằng nó còn đảm nhiệm những chức năng nghi lễ và tôn giáo quan trọng.

Điều khiến Sacsayhuamán trở nên đặc biệt là những khối đá có kích thước khổng lồ. Một số tảng cao nhiều mét, nặng hàng chục đến hơn 100 tấn, được đẽo gọt thành những hình đa giác không đều rồi ghép khít với nhau mà không cần vữa kết dính. Các cạnh đá uốn lượn theo hình dạng của những khối bên cạnh, tạo thành kết cấu vững chắc đến kinh ngạc.

Ảnh: Huillca Expedition

Các bức tường được xây dựng bằng kỹ thuật xây đá khô, tức không sử dụng vữa mà dựa vào độ chính xác của từng mối ghép. Những khối đá có hình dạng khác nhau được điều chỉnh nhiều lần cho đến khi khớp hoàn toàn với nhau. Kỹ thuật này không chỉ tạo nên vẻ đẹp độc đáo mà còn giúp công trình có khả năng chống chịu động đất tốt, một lợi thế đặc biệt quan trọng tại vùng núi Andes thường xuyên xảy ra địa chấn.

Việc vận chuyển những tảng đá khổng lồ cũng là một thách thức lớn. Người Inca không có xe bánh lốp hay động vật kéo chuyên dụng như ngựa, bò. Các nhà nghiên cứu cho rằng họ đã huy động lực lượng lao động đông đảo, sử dụng dây thừng, đòn bẩy, đường dốc và nhiều phương pháp thủ công để đưa đá từ những mỏ khai thác đến công trường. Tuy nhiên, chi tiết chính xác về quy trình này vẫn đang được nghiên cứu.

Sau cuộc chinh phục của người Tây Ban Nha vào thế kỷ XVI, phần lớn kiến trúc phía trên Sacsayhuamán bị tháo dỡ. Nhiều khối đá được tận dụng để xây dựng các công trình thuộc địa tại Cusco, trong khi những tảng lớn nhất vẫn nằm lại vì quá khó vận chuyển.

Ngày nay, Sacsayhuamán là một trong những di tích khảo cổ ấn tượng nhất Peru. Công trình không chỉ phản ánh trình độ kỹ thuật đáng kinh ngạc của người Inca mà còn đặt ra câu hỏi thú vị về khả năng tổ chức lao động, kiến thức vật liệu và nghệ thuật xây dựng của một nền văn minh không sử dụng những máy móc hiện đại.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.