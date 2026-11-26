Ngày 26/11, Công an xã Tân Thành cho biết, địa phương vừa phối hợp các đơn vị liên quan thả một cá thể mèo rừng về môi trường tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu.

Cá thể mèo rừng được nhốt trong lồng, chở thả về rừng.

Trước đó, trong tháng 11/2026, do chuồng gà thường xuyên bị mất, gia đình bà L.T.K.N (SN 1960, trú thôn Thuận Quý, xã Tân Thành) đặt lồng bẫy để bắt con vật phá chuồng.

Ngày 16/11, khi kiểm tra lồng, gia đình phát hiện một cá thể có hình dáng giống mèo rừng, lông màu nhạt, xuất hiện nhiều đốm đen. Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã, gia đình đã chủ động giao nộp cho Công an xã Tân Thành.

Qua xác minh, Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam xác định đây là cá thể mèo rừng, tên khoa học Prionailurus bengalensis, trọng lượng khoảng 4kg.

Các lực lượng tiến hành thả cá thể mèo về rừng.

Sau khi tiếp nhận và thực hiện các thủ tục chuyên môn, UBND xã Tân Thành phối hợp Công an xã, Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam và Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu tổ chức thả cá thể mèo về môi trường tự nhiên tại tiểu khu 300, thuộc diện tích rừng đặc dụng do Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu quản lý.

Tại thời điểm thả, cá thể mèo rừng khỏe mạnh, di chuyển linh hoạt và nhanh chóng hòa nhập với môi trường tự nhiên.

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, hạn chế nguy cơ săn bắt, nuôi nhốt trái phép và bảo tồn các loài động vật trong môi trường tự nhiên.