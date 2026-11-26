Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã xếp PJ.2.1 vào nhóm biến thể cần theo dõi. Quyết định được đưa ra sau khi các trình tự gene của biến thể này được ghi nhận tại nhiều quốc gia và tỉ lệ phát hiện có xu hướng tăng.

PJ.2.1 được chú ý bởi số lượng thay đổi tương đối lớn trên protein gai - cấu trúc nằm trên bề mặt virus, giúp virus bám vào tế bào và xâm nhập vào cơ thể người. Theo đó, là dòng hậu duệ của JN.1 thuộc biến thể Omicron, biến thể này có tới 24 thay đổi axit amin trên protein gai.

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy biến thể này có khả năng liên kết mạnh hơn với thụ thể ACE2 ở người. Đây là một loại protein trên bề mặt tế bào mà virus SARS-CoV-2 sử dụng như một "cửa ngõ" để xâm nhập vào tế bào. Tuy nhiên, khả năng bám vào thụ thể ACE2 mạnh hơn không đồng nghĩa virus chắc chắn lây lan nhanh hơn giữa người với người.

WHO cho rằng đặc điểm này có thể góp phần lý giải vì sao tỉ lệ phát hiện PJ.2.1 tăng lên, nhưng chưa đủ bằng chứng để khẳng định biến thể có khả năng lây truyền cao hơn trong thực tế.

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Một vấn đề khác được các nhà khoa học quan tâm là liệu những đột biến trên protein gai có giúp virus né tránh kháng thể, qua đó làm giảm khả năng bảo vệ của vaccine hoặc miễn dịch hình thành sau khi nhiễm bệnh hay không. Các kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy PJ.2.1 chưa có khả năng né tránh kháng thể vượt trội đáng kể so với những biến thể đang lưu hành khác.

Về triệu chứng, hiện chưa có bằng chứng cho thấy người nhiễm PJ.2.1 có biểu hiện khác biệt rõ rệt so với các biến thể Omicron trước đó.

Những dấu hiệu thường gặp của Covid-19 vẫn bao gồm sốt, ớn lạnh, đau họng, ho, nghẹt mũi, chảy nước mũi, đau đầu, đau cơ và mệt mỏi. Một số người có thể gặp triệu chứng tiêu hóa như buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy.

Virus lây truyền chủ yếu qua các hạt dịch hô hấp phát tán khi người bệnh thở, nói chuyện, ho hoặc hắt hơi. Sau khi xâm nhập đường hô hấp, virus có thể nhân lên trong tế bào và kích hoạt phản ứng miễn dịch của cơ thể. Phần lớn người mắc Covid-19 có triệu chứng nhẹ và hồi phục. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể tiến triển thành viêm phổi, suy hô hấp hoặc gây tổn thương nhiều cơ quan.

WHO đánh giá nguy cơ bổ sung đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu của PJ.2.1 ở mức thấp, dù độ tin cậy của đánh giá còn hạn chế. Hiện chưa đủ dữ liệu lâm sàng để xác định biến thể có làm tăng nguy cơ nhập viện, bệnh nặng hoặc không qua khỏi hay không.

Trước sự xuất hiện của các biến thể mới, WHO tiếp tục khuyến nghị người dân duy trì những biện pháp phòng bệnh cơ bản, chưa có hướng dẫn riêng đối với biến thể PJ.2.1.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế lưu ý thời điểm giao mùa, mùa Đông - Xuân cùng nhu cầu đi lại, giao lưu và tập trung đông người gia tăng vào dịp cuối năm, Tết có thể làm tăng nguy cơ lây truyền các bệnh đường hô hấp, trong đó có Covid-19.

Mặc dù chưa có bằng chứng cho thấy PJ.2.1 gây bệnh nặng hơn, Covid-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nghiêm trọng ở người cao tuổi, người mắc bệnh nền như tim mạch, phổi mạn tính, tiểu đường, bệnh thận, phụ nữ mang thai và người suy giảm miễn dịch.

Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân đeo khẩu trang tại cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, nơi đông người hoặc không gian kín, kém thông khí; thường xuyên rửa tay, giữ môi trường sống thông thoáng và duy trì chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý.

Người có triệu chứng sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi cần hạn chế tiếp xúc với người khác, liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị phù hợp. Khi xuất hiện dấu hiệu nặng như khó thở, đau ngực kéo dài hoặc rối loạn ý thức, cần đến ngay cơ sở y tế.

Các chuyên gia nhấn mạnh chưa có lý do để hoảng sợ trước biến thể PJ.2.1, nhưng việc theo dõi diễn biến của virus và duy trì các biện pháp phòng bệnh vẫn rất cần thiết, đặc biệt đối với những người có nguy cơ cao.