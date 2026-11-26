Siêu trăng Hải Ly xuất hiện trên bầu trời đêm 24/11, mang đến cảnh tượng nổi bật tại nhiều khu vực trên thế giới. Hiện tượng thiên văn này thu hút sự chú ý của những người yêu thích ngắm sao và nhiếp ảnh, khi Mặt Trăng trông lớn, sáng hơn so với những lần trăng tròn thông thường.

Siêu trăng là thuật ngữ phổ biến dùng để mô tả thời điểm trăng tròn ở vị trí gần Trái Đất nhất. Khi Mặt Trăng tiến gần hơn so với bình thường, nó có thể trông lớn và sáng hơn trên bầu trời. Hiện tượng này thường xuất hiện khoảng 3-4 lần mỗi năm.

Theo thuật ngữ chuyên ngành, siêu trăng là hiện tượng trăng tròn xuất hiện khi Mặt Trăng ở gần điểm cận địa, vị trí gần Trái Đất nhất trên quỹ đạo. Tại thời điểm này, Mặt Trăng có thể trông lớn hơn tới 14% và sáng hơn tới 30% so với trăng tròn ở điểm viễn địa, khi Mặt Trăng ở xa Trái Đất.

Những bức ảnh ghi lại hiện tượng siêu trăng tối 24/11 cho thấy Mặt Trăng xuất hiện phía trên nhiều cảnh quan khác nhau, từ khu rừng gần Frankfurt (Đức), đến các công trình kiến trúc tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), Myanmar và Israel.

Siêu trăng phía trên khu rừng ở vùng Taunus gần Frankfurt, Đức. (Ảnh: AP)

Tại Đức, hình ảnh trăng tròn lặn xuống phía trên khu rừng ở vùng Taunus gần Frankfurt gây chú ý. Ở Dubai, ảnh Mặt Trăng xuất hiện trên nền các tòa nhà cao tầng và khu vực ven biển cũng được nhiều người chia sẻ.

Một cậu bé đạp xe khi Siêu Trăng mọc ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, tại Myanmar, trăng tròn được ghi lại phía sau các công trình chùa chiền trong ngày diễn ra lễ hội Tazaungmone, còn được gọi là Lễ hội Ánh sáng.

Mặt Trăng mọc phía sau chùa Naung-Taw-Gyi ở Myanmar vào ngày trăng tròn của lễ hội Tazaungmone, còn được gọi là Lễ hội Ánh sáng. (Ảnh: AP)

Tại Hadera, Israel, hình ảnh Mặt Trăng xuất hiện trên bầu trời cùng những đàn chim bay ngang. Ở Manhattan, New York, trăng tròn mọc phía trên đường chân trời thành phố, tạo nên khung cảnh tương phản giữa ánh sáng thiên nhiên và các công trình đô thị.

Trăng tròn được nhìn thấy trên bầu trời Hadera, Israel. (Ảnh: AP)

Tên gọi siêu trăng Hải Ly được dùng theo truyền thống để chỉ trăng tròn tháng 11. Biệt danh này gắn với thời điểm hải ly chuẩn bị cho mùa đông bằng cách xây đập và tích trữ thức ăn.

Siêu trăng thường xuất hiện theo chuỗi, với khoảng 4-5 lần trăng tròn hoặc trăng non liên tiếp có thể đạt điều kiện để được xếp vào hiện tượng này.

Siêu trăng Hải Ly mọc trên đường chân trời Manhattan nhìn từ đảo Staten, New York. (Ảnh: AP)

Sau hiện tượng ngày 24/11, siêu trăng tiếp theo trong năm 2026 dự kiến xuất hiện vào ngày 24/12, trùng với đêm Giáng sinh tại nhiều quốc gia châu Âu.

Hai lần siêu trăng tiếp theo được dự kiến diễn ra vào ngày 22/1/2027 và 20/2/2027.