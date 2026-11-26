Cây đa (Ficus benghalensis và một số loài thuộc chi Ficus) từ lâu đã gắn bó với đời sống văn hóa Việt Nam. Hình ảnh cây đa đầu làng, gốc cây bên giếng nước hay tán lá cổ thụ che phủ sân đình xuất hiện trong nhiều câu chuyện dân gian. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài quen thuộc ấy là một hệ sinh thái đặc biệt, nơi nhiều loài thực vật và động vật cùng sinh sống, tạo nên một thế giới thu nhỏ ngay trên thân cây.

Điểm nổi bật của những cây đa lâu năm là hệ thống rễ phụ phát triển từ các cành lớn, buông xuống như những sợi dây khổng lồ. Khi chạm đất, chúng có thể hóa gỗ, phát triển thành những thân phụ, tạo nên cấu trúc nhiều tầng và những hốc nhỏ tự nhiên. Vỏ cây nứt nẻ, các khe rễ, cành mục và lớp mùn tích tụ trở thành nơi trú ngụ của côn trùng, nhện, thằn lằn, ếch nhái và nhiều sinh vật khác.

Gốc đa Di sản ở đình Lâm Sơn, Quảng Ngãi. Ảnh: Quốc Lê.

Những tán đa rậm rạp còn tạo ra môi trường mát mẻ, độ ẩm cao và ít biến động nhiệt độ hơn khu vực xung quanh. Rêu, địa y, dương xỉ và một số loài thực vật phụ sinh có thể bám trên vỏ cây, tận dụng những khe nứt và lớp mùn để phát triển. Trên các cành lớn, đôi khi hình thành những khu vườn nhỏ với nhiều tầng thực vật đan xen.

Một vai trò sinh thái quan trọng khác của cây đa nằm ở những quả nhỏ dạng sung. Chúng là nguồn thức ăn cho nhiều loài chim, dơi và linh trưởng. Đáng chú ý, cây đa thuộc chi Ficus có mối quan hệ cộng sinh đặc biệt với ong thụ phấn họ Agaonidae. Mỗi nhóm cây sung thường gắn với những loài ong thụ phấn chuyên biệt, tạo nên một trong những mối quan hệ tiến hóa thú vị của tự nhiên.

Khi một cây đa cổ thụ biến mất, những sinh vật phụ thuộc vào nó cũng có thể mất đi nơi cư trú và nguồn thức ăn quan trọng. Bởi vậy, bảo tồn những cây đa lâu năm không chỉ là gìn giữ một biểu tượng văn hóa của làng quê Việt Nam, mà còn góp phần bảo vệ những hệ sinh thái nhỏ bé nhưng giàu giá trị đa dạng sinh học.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.