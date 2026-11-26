Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân Ebola tại trung tâm điều trị ở Beni, tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Năm 2026 ghi dấu nhiều diễn biến đáng chú ý trên thế giới, từ những bước tiến mới trong khám phá vũ trụ, các thách thức y tế toàn cầu đến tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ, sứ mệnh Artemis II của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đánh dấu chuyến bay có người lái vòng quanh Mặt Trăng đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ.

Tháng 4/2026, tàu Tàu Artemis II đã rời bệ phóng Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida, đưa 4 phi hành gia bay quanh Mặt Trăng. Sự kiện đánh dấu sứ mệnh có người lái đầu tiên của NASA vượt ra ngoài quỹ đạo Trái Đất tầm thấp sau 54 năm.

Sứ mệnh cung cấp nhiều dữ liệu quan sát thiên văn và hình ảnh có giá trị, đồng thời mở ra triển vọng mới cho kế hoạch đưa con người trở lại bề mặt Mặt Trăng của Mỹ.

Trong lĩnh vực y tế, dịch Ebola do chủng virus Bundibugyo bùng phát tại CHDC Congo từ tháng 5 đã trở thành một trong những thách thức y tế nghiêm trọng nhất tại quốc gia này.

Dịch bệnh lan rộng tại 8 tỉnh, chủ yếu ở khu vực phía Đông và Đông Bắc, đồng thời ghi nhận các ca bệnh tại một số quốc gia lân cận và Nigeria. Công tác ứng phó gặp nhiều khó khăn do xung đột vũ trang tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.

Đến tháng 11, dịch bệnh đã khiến hơn 5.500 người tử vong trong tổng số hơn 11.500 ca mắc, trở thành đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại CHDC Congo.

Biến đổi khí hậu tiếp tục để lại những hậu quả nặng nề trong năm 2026. Mùa Hè tại châu Âu chứng kiến hàng loạt đợt nắng nóng kéo dài, phá vỡ nhiều kỷ lục nhiệt độ, gây hạn hán nghiêm trọng và làm gia tăng số ca tử vong liên quan đến nhiệt độ cao.

Nắng nóng cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế, phá hủy mùa màng, làm suy giảm năng suất và gây gián đoạn vận tải hàng hóa trên sông Rhine do mực nước xuống thấp. Tại Đức, tập đoàn bảo hiểm Allianz ước tính thiệt hại kinh tế do các đợt nắng nóng lên tới khoảng 25 tỷ euro.

Cùng với đó, cháy rừng nghiêm trọng tàn phá nhiều khu vực tại Pháp và Tây Ban Nha. Tại châu Á, các vụ cháy rừng kéo dài nhiều tháng ở Indonesia thiêu rụi gần 3 triệu ha đất, gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng và khiến hàng trăm nghìn người mắc các bệnh liên quan đến khói bụi. Khói mù độc hại còn lan sang Malaysia và Singapore, làm gia tăng quan ngại về tác động xuyên biên giới của cháy rừng.

Về công nghệ, AI tiếp tục phát triển nhanh chóng, song những lo ngại về an toàn và khả năng kiểm soát công nghệ này cũng gia tăng. Một số sự cố liên quan đến các hệ thống AI tự động thực hiện nhiệm vụ (tác nhân AI - AI agent), trong đó có vụ việc hồi tháng 7 liên quan đến nền tảng chia sẻ mô hình AI Hugging Face, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ các hệ thống vượt khỏi những giới hạn được thiết lập.

Tháng 9, Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei kêu gọi các công ty AI phối hợp làm chậm tiến trình phát triển công nghệ nhằm có thêm thời gian đánh giá và kiểm soát rủi ro.

Ở lĩnh vực thể thao, Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia Mỹ, Mexico và Canada, với sự tham gia của 48 đội tuyển. Giải đấu kéo dài 5 tuần trong tháng 6 và tháng 7, đánh dấu bước thay đổi lớn về quy mô tổ chức của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Những sự kiện nổi bật trên cho thấy năm 2026 tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề lớn đối với cộng đồng quốc tế, từ bảo đảm an ninh y tế, ứng phó biến đổi khí hậu đến quản trị các công nghệ mới, đồng thời mở ra những triển vọng mới trong nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế./.