Kho báu Panagyurishte được phát hiện ngày 8/12/1949 tại khu vực Merul, gần thị trấn Panagyurishte, miền Trung Bulgaria. Điều đặc biệt là những người tìm thấy nó không phải các nhà khảo cổ mà là ba anh em Pavel, Petko và Mihail Deikov. Trong lúc đào đất sét phục vụ một nhà máy sản xuất gạch ngói, họ bất ngờ phát hiện chín món đồ bằng vàng được chôn cùng nhau.

Bộ sưu tập có tổng trọng lượng 6,164 kg, được chế tác từ vàng 23 carat, có niên đại vào cuối thế kỷ IV – đầu thế kỷ III TCN. Nó gồm một chiếc đĩa nghi lễ (phiale), một bình hai quai dạng amphora và bảy chiếc bình uống rượu nghi lễ (rhyton).

Ảnh: impressio.dir.bg

Điểm khiến kho báu trở nên nổi tiếng chính là nghệ thuật tạo hình vô cùng tinh xảo. Một số chiếc rhyton được tạo hình đầu hươu, dê đực hoặc các loài động vật khác, trong khi những chiếc bình khác mang hình khuôn mặt phụ nữ với đường nét sống động. Chiếc amphora đặc biệt gây ấn tượng bởi hai quai được tạo hình thành những nhân mã đối diện nhau. Các bề mặt vàng còn được trang trí bằng những cảnh thần thoại, nhân vật và sinh vật huyền bí.

Đáng chú ý, nhiều hình tượng trên bộ đồ vàng bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp, với sự xuất hiện của các vị thần như Athena, Hera, Aphrodite và Dionysus. Điều này phản ánh sự giao thoa văn hóa sâu sắc giữa người Thracia với thế giới Hy Lạp cổ đại. Một số nhà nghiên cứu cho rằng bộ đồ có thể được chế tác tại Lampsakos, một thành phố cổ ở Tiểu Á, trước khi đến vùng đất Thracia.

Người ta tin rằng những chiếc bình từng thuộc sở hữu của một nhân vật quyền quý hoặc một vị vua Thracia, được sử dụng trong các bữa tiệc thượng lưu và nghi lễ tôn giáo. Tuy nhiên, chủ nhân thực sự cũng như nguyên nhân khiến kho báu bị chôn vùi vẫn chưa được xác định chắc chắn.

Ngày nay, kho báu Panagyurishte được xem là một trong những kiệt tác kim hoàn tiêu biểu nhất của thế giới Thracia cổ đại, đồng thời là minh chứng sống động cho một nền văn minh từng phát triển rực rỡ trên vùng đất Bulgaria ngày nay.

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