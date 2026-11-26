Phó tổng thống Mỹ JD Vance cùng gia đình giúp phục vụ đồ ăn cho binh sĩ tại căn cứ không quân Wright-Patterson. Ảnh: Reuters.

Hoạt động diễn ra hôm 25/11. Ông Vance gọi đây là “cơ hội tuyệt vời” để có những cuộc trò chuyện “thẳng thắn, không ghi âm hay đưa tin”.

Theo Fox News, gia đình ông Vance sẽ đón kỳ nghỉ lễ tại bang này. Căn cứ Wright-Patterson nằm ở phía tây nam Ohio, cách nhà riêng của gia đình ở thành phố Cincinnati khoảng 97 km. Cùng đi với vợ chồng Phó tổng thống là bốn người con: Ewan (9 tuổi), Vivek (6 tuổi), Mirabel (4 tuổi) và bé Alec (4 tháng tuổi).

Phó Tổng thống Vance cùng vợ con phục vụ bữa ăn Lễ Tạ ơn cho binh sĩ Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng phu nhân và bốn người con đến căn cứ không quân Wright-Patterson ở Ohio, phục vụ bữa ăn Lễ Tạ ơn và dùng bữa trưa với các quân nhân.

Tại khu vực phục vụ thức ăn theo hình thức tự chọn, ông Vance hỏi cả nhân viên dân sự lẫn quân nhân đang tại ngũ về quê quán, đồng thời hỏi họ muốn dùng gà tây quay, sườn bò nướng hay giăm bông đút lò. Sau đó, Phó tổng thống chuyển các khay thức ăn cho con trai Ewan. Cậu bé lần lượt múc các món ăn kèm như khoai lang, đậu que, bánh ngô, món rau củ trộn ngô và khoai tây nghiền.

“Ewan, đây là một người Ohio, con muốn hỏi chú ấy không?”, ông Vance nói với con trai, người mà ông gọi là “một cổ động viên cuồng nhiệt của các đội thể thao Ohio”. Ewan sau đó hỏi người đàn ông này có phải hâm mộ đội thể thao của Đại học Bang Ohio hay không.

“Năm nay, làm cổ động viên đội Bulldogs còn tốt hơn là cổ vũ Buckeyes”, Phó tổng thống nói đùa với một người đàn ông cho biết ông đến từ bang Georgia, quê nhà của đội bóng bầu dục Đại học Georgia, vốn luôn nằm trong nhóm dẫn đầu suốt mùa giải.

Trong khi đó, Đệ nhị phu nhân Usha Vance bế bé Alec trên tay, còn Mirabel đứng gần bên. Bà trò chuyện với những người tham dự trong lúc chờ đến lượt lấy thức ăn.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance và phu nhân Usha Vance dùng bữa cùng các quân nhân. Ảnh: Reuters.

Sau đó, vợ chồng ông Vance ngồi cùng các quân nhân tại một chiếc bàn dài để dùng bữa trưa. Trong lúc micro vẫn đang bật, người ta nghe được ông Vance kể câu chuyện liên quan vụ hàng chục con hổ, gấu và sư tử núi sổng chuồng khỏi một trang trại động vật tư nhân ở Ohio năm 2011, sau khi chủ trang trại mở cửa lồng nhốt rồi tự sát.

Chuyến thăm diễn ra chỉ vài ngày sau khi phái đoàn nghị sĩ Ohio tại Quốc hội Mỹ, do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bernie Moreno dẫn đầu, vận động chính quyền Tổng thống Donald Trump đặt Học viện Không gian Mỹ gần tổ hợp Wright-Patterson, nơi tập trung nhiều công nghệ tiên tiến. Moreno là bạn và từng là đồng nghiệp của ông Vance tại Thượng viện.

Khi được phóng viên hỏi sau bữa trưa về khả năng đặt học viện tại Ohio, ông Vance cho hay vẫn còn “nhiều địa điểm phù hợp khác”, trong đó có Florida và Texas. Ông nhấn mạnh chuyến thăm căn cứ Wright-Patterson “hoàn toàn không liên quan những kế hoạch đó”.

Nói về những ngày nghỉ sắp tới bên gia đình tại Ohio, Phó tổng thống Vance cho biết họ sẽ làm những điều “mà hầu hết người Mỹ đều sẽ làm, đó là sum họp, dành thời gian bên mọi người, ăn thật nhiều và hy vọng không uống quá nhiều rượu”.