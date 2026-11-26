Lần đầu tiên trong lịch sử, nhiệt độ trung bình ngày trên toàn cầu duy trì cao hơn 2 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp trong 6 ngày liên tiếp. Chuỗi ngày nóng bất thường này vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, làm dấy lên lo ngại về tốc độ nóng lên của hành tinh.

Theo dữ liệu được Guardian dẫn từ Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu, nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu ngày 24/11 đã cao hơn 2,24 độ C so với mức tham chiếu giai đoạn 1850-1900. Đây là mức chênh lệch cao nhất từng được ghi nhận, vượt kỷ lục cũ 2,05 độ C thiết lập năm 2023.

Dự báo cho thấy nhiệt độ toàn cầu có thể tiếp tục duy trì ở mức tương tự trong ít nhất vài ngày tiếp theo.

“Đây là một dị thường nhiệt độ toàn cầu đặc biệt nghiêm trọng”, bà Samantha Burgess, Giám đốc chiến lược về khí hậu tại C3S, nhận định. Theo bà, nhiệt độ toàn cầu đã liên tục duy trì ở mức kỷ lục trong nhiều tháng. Dù số liệu từng ngày có thể dao động, việc nhiệt độ duy trì ở mức cao như hiện nay cho thấy khí hậu Trái đất đã nóng lên đáng kể.

Trước đợt nóng hiện tại, thế giới ghi nhận hai giai đoạn nhiệt độ trung bình ngày vượt ngưỡng 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, vào tháng 11/2023 và tháng 2/2024. Tuy nhiên, cả hai đều không kéo dài và không đạt mức cao như đợt nóng hiện nay.

Ông Zeke Hausfather, nhà nghiên cứu khí hậu tại tổ chức Berkeley Earth, cho rằng kỷ lục nhiệt độ trước đó đã bị vượt. Ông nhận xét đây là dấu hiệu đáng chú ý trong chuỗi những kỷ lục nhiệt độ toàn cầu liên tiếp bị phá vỡ.

El Nino khuếch đại tình trạng nóng lên toàn cầu

Các nhà khoa học cho rằng đợt tăng nhiệt bất thường hiện nay là kết quả của hai yếu tố cộng hưởng: tình trạng nóng lên toàn cầu kéo dài do con người phát thải khí nhà kính và hiện tượng El Nino có cường độ đặc biệt mạnh đang tiến gần thời kỳ đạt đỉnh.

Việc đốt nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ và khí đốt khiến lượng khí nhà kính trong khí quyển gia tăng, giữ lại nhiều nhiệt hơn trong hệ thống khí hậu. Trong khi đó, El Nino làm thay đổi hoàn lưu khí quyển và phân bố nhiệt trên đại dương, góp phần đẩy nhiệt độ toàn cầu lên cao.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), El Nino đã hình thành rõ rệt và được dự báo tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới. Các mô hình dự báo của tổ chức này cho thấy hiện tượng có khả năng duy trì đến tháng 2/2027. Nhiệt độ nước biển tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương nhiệt đới đang cao hơn đáng kể so với mức trung bình.

Trong báo cáo cập nhật khí hậu công bố tháng 11, WMO cho biết nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu trong giai đoạn tháng 1-9/2026 cao hơn khoảng 1,47 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Năm 2026 dự kiến nằm trong nhóm 4 năm nóng nhất từng được ghi nhận.

Đáng chú ý, El Nino không tạo thêm nhiệt cho hành tinh mà thúc đẩy quá trình giải phóng lượng nhiệt tích tụ trong đại dương vào khí quyển. Khi kết hợp với nền nhiệt vốn đã cao do biến đổi khí hậu do con người gây ra, hiện tượng này có thể làm gia tăng nguy cơ nắng nóng cực đoan, hạn hán và mưa lớn tại nhiều khu vực.

Theo bà Burgess, lần gần nhất thế giới ghi nhận El Nino có quy mô tương tự là thập niên 1870. Khi đó, hiện tượng này góp phần gây ra nạn đói trên diện rộng, khiến khoảng 50 triệu người thiệt mạng. Các nhà khoa học dự báo El Nino đạt đỉnh trong khoảng từ nay đến tháng 1/2027, song những tác động đầy đủ có thể chỉ bộc lộ rõ sau đó vài tháng.

Hệ sinh thái suy yếu, lượng CO2 trong khí quyển tăng nhanh

Một trong những hệ lụy đáng lo ngại của tình trạng nóng lên là các hệ sinh thái tự nhiên ngày càng suy giảm khả năng hấp thụ carbon. Nhiệt độ cao và hạn hán kéo dài đang gây sức ép lên những khu rừng nhiệt đới, đồng thời làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại Indonesia và lưu vực Amazon.

Khi thảm thực vật phát triển kém do thiếu nước, khả năng hấp thụ CO2 từ khí quyển cũng suy giảm. Cháy rừng còn giải phóng lượng carbon tích trữ trong cây cối và đất, tạo thêm nguồn phát thải khí nhà kính.

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), nồng độ CO2 trung bình năm tại đài quan trắc Mauna Loa, Hawaii, có thể tăng khoảng 3,51 ppm trong năm 2027 so với mức ước tính của năm 2026, lên khoảng 432,2 ppm. Đây có thể là mức tăng hằng năm lớn nhất từng được cơ quan này dự báo.

Cháy rừng ở vùng Amazon thuộc Brazil, tại Uruara, bang Para, trong tháng này. Ảnh: Reuters.

Ông Richard Betts, Trưởng bộ phận nghiên cứu tác động khí hậu tại Trung tâm Hadley thuộc Met Office, cảnh báo El Nino sẽ khuếch đại quá trình tích tụ CO2 vốn bắt nguồn từ hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch.

Theo ông, tốc độ gia tăng CO2 trong khí quyển đang vượt xa mức cần thiết để thế giới có thể đi đúng lộ trình hạn chế nóng lên toàn cầu ở 1,5 độ C. Dự báo mới nhất của Met Office cho thấy ngay cả khi loại bỏ tác động của El Nino, lượng CO2 do con người phát thải tiếp tục tăng nhanh hơn mức phù hợp với mục tiêu khí hậu.

Tình trạng nóng lên cũng đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên nguy hiểm hơn. Nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, thiếu nước và ảnh hưởng nguồn cung lương thực. Khói bụi từ các đám cháy rừng còn đe dọa sức khỏe cộng đồng, trong khi những biến động về nhiệt độ và lượng mưa gây thêm áp lực lên các hệ sinh thái.

Bà Burgess cho rằng các chính phủ đang đứng trước hai thách thức song song là chuẩn bị cơ sở hạ tầng và xã hội để ứng phó nền nhiệt cao hơn, đồng thời đẩy nhanh cắt giảm phát thải khí nhà kính.