Các nhà khoa học sẽ triển khai công nghệ từng được sử dụng để phát hiện virus corona ở Singapore để hiểu rõ hơn về tác động của biến đổi khí hậu. (Nguồn: Getty Images)

Theo đó, các nhà nghiên cứu sẽ sử dụng các bình chứa di động để thu thập vi sinh vật trong không khí vì chúng có thể hoạt động như chất chỉ thị tự nhiên và chỉ số sinh học về sự thay đổi môi trường. Việc lấy mẫu sẽ được tiến hành lần đầu tiên tại một số khu vực ở phía Tây Nam Cực, giúp lấp đầy những khoảng trống dữ liệu và cung cấp bức tranh chi tiết hơn về sự nóng lên toàn cầu.

“Mục đích chính là sử dụng các vi sinh vật này để hiểu rõ hơn về các mô hình gió, độ ẩm hoặc điều kiện thời tiết”, ông Benjamin Horton, Trưởng khoa Năng lượng và Môi trường tại Đại học Hong Kong (Trung Quốc), người dẫn đầu đoàn nghiên cứu trong chuyến đi, cho biết.

Các nhà khoa học cho rằng, sự thay đổi thời tiết ở Nam Cực có liên quan đến nhiệt độ cực đoan và hạn hán ở bán cầu Nam. Việc hiểu rõ những thay đổi ở các vùng cực này là rất quan trọng vì các cực là những yếu tố điều tiết quan trọng của khí hậu thế giới, đóng vai trò chỉ báo cảnh báo sớm. Chuyến thám hiểm gồm 75 người khởi hành ngày 25/11 và được dẫn đầu bởi nhà thám hiểm nổi tiếng người Anh Robert Swan.

Sau 27 chuyến đi tới Bắc Cực và Nam Cực trong bốn thập kỷ qua, nhà thám hiểm Robert Swan bày tỏ mong muốn nâng cao nhận thức của thế giới với tình trạng nóng lên của Trái đất và băng tan tại Nam Cực. “Nam Cực đang cố gắng nói với con người điều gì đó, nhưng chúng ta không lắng nghe”, ông nói.

Theo nhà khoa học này, Nam Cực đóng vai trò rất quan trọng giúp thế giới hiểu thêm về sự nóng lên toàn cầu bởi những tảng băng khổng lồ và đại dương bao quanh nó sẽ thúc đẩy và theo dõi sự thay đổi khí hậu toàn cầu. Ông cảnh báo, vùng biên giới xa xôi nhất của hành tinh đang mất đi khối lượng băng với tốc độ trung bình khoảng 135 tỷ tấn mỗi năm, khiến mực nước biển dâng cao nhanh chóng.

Trong chuyến thám hiểm này, các nhà nghiên cứu sẽ tìm cách thu thập vi sinh vật ở một số khu vực phía Tây Nam Cực bằng cách sử dụng máy lấy mẫu không khí khô SASS 3100, thiết bị từng được sử dụng để phát hiện Covid-19 ở Singapore. Thiết bị hoạt động giống như máy hút bụi cầm tay và hiệu quả hơn trong điều kiện đóng băng, nơi các máy lấy mẫu chất lỏng có thể hoạt động kém năng suất.

Các mẫu sẽ được gửi đến một phòng thí nghiệm ở Singapore để phân tích DNA sau khi chuyến thám hiểm kết thúc vào ngày 2/12 nhằm giúp hiểu rõ hơn các vi sinh vật có thể đã được gió và hơi ẩm mang đến từ những khu vực nào. Những phát hiện này sẽ đóng góp vào một nghiên cứu toàn cầu về sức khỏe môi trường do Stephan Schuster, Giáo sư tại Trường Khoa học Sinh học thuộc Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore thực hiện.