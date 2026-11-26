Trái Đất đang có một vật thể tự nhiên đồng hành tạm thời với đường kính ước tính chưa đầy 2 m. Tiểu hành tinh này bị lực hấp dẫn của Trái Đất giữ lại từ tháng 4 và dự kiến thoát khỏi trạng thái này vào đầu tháng 12.

Theo CNN, do kích thước nhỏ và độ sáng yếu, các nhà thiên văn phải mất nhiều tuần quan sát để xác định đây là tiểu hành tinh tự nhiên, không phải vệ tinh ngừng hoạt động hoặc mảnh vỡ của vệ tinh.

Cuối tháng 10, Trung tâm Hành tinh nhỏ (MPC) thuộc Liên đoàn Thiên văn Quốc tế (IAU), cơ quan theo dõi các tiểu hành tinh, sao chổi và thiên thể nhỏ trong Hệ Mặt Trời, chính thức ghi nhận vật thể với tên gọi 2026 QQ8.

Trái Đất tạm thời có thêm một ‘mặt trăng tí hon’, với đường kính khoảng 2m. (Ảnh: CNN)

Trước đó, vào tháng 8, nhà thiên văn Krisztián Sárneczky tại Đài quan sát Konkoly (Hungary) phát hiện vật thể khi tìm kiếm các tiểu hành tinh gần Trái Đất và tạm đặt tên Sar2901.

Sau nhiều tuần theo dõi chuyển động và quan sát bằng kính thiên văn tại Arizona và Hawaii, các nhà khoa học mới xác nhận 2026 QQ8 là tiểu hành tinh tự nhiên.

Mặt trăng mini (mini-moon) không phải thuật ngữ phân loại chính thức trong thiên văn học. Các nhà khoa học dùng tên gọi này để chỉ những thiên thể tự nhiên tạm thời bị Trái Đất bắt giữ.

Theo Matthew Payne, Giám đốc Trung tâm Hành tinh nhỏ, những vật thể đồng hành tạm thời như vậy không hiếm. Trung bình, Trái Đất có thể có một vật thể như vậy tại bất kỳ thời điểm nào. Chúng thường lưu lại trong vài tuần hoặc vài tháng, đôi khi không có hoặc xuất hiện nhiều vật thể cùng lúc.

Hai trường hợp từng được ghi nhận là 2006 RH120, quay quanh Trái Đất khoảng một năm, và 2020 CD3, lưu lại khoảng ba năm.

Số lượng được phát hiện còn ít do phần lớn những thiên thể này có kích thước nhỏ, ở xa và di chuyển nhanh khi quan sát từ Trái Đất. Những yếu tố này khiến các hệ thống khảo sát hiện nay khó phát hiện chúng.

Các tính toán cũng cho thấy 2026 QQ8 không có nguy cơ va chạm với Trái Đất. Theo Payne, ngay cả khi đi vào khí quyển, vật thể nhỏ này cũng sẽ vỡ ra mà không gây nguy hiểm, có thể tạo thành một vệt sao băng sáng trên bầu trời.

Phần lớn các vật thể gần Trái Đất có nguồn gốc từ vành đai tiểu hành tinh nằm giữa Sao Hỏa và Sao Mộc. Trong hàng triệu năm, lực hấp dẫn có thể làm thay đổi quỹ đạo của chúng, đưa một số đến gần Trái Đất. Nếu tiếp cận với vận tốc tương đối thấp, chúng có thể chịu tác động từ lực hấp dẫn Trái Đất và Mặt Trăng, tạm thời chuyển sang quỹ đạo quanh hành tinh.