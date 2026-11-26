Vườn quốc gia U Minh Thượng là một trong những vùng đất ngập nước có giá trị bảo tồn tiêu biểu ở Đồng bằng sông Cửu Long, nổi bật với hệ sinh thái rừng tràm trên đất than bùn. Vườn thuộc Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang, được công nhận là Vườn Di sản ASEAN năm 2012 và khu Ramsar có tầm quan trọng quốc tế năm 2015. Những danh hiệu này khẳng định giá trị nổi bật của Vườn trong bảo tồn thiên nhiên, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học gắn với nghiên cứu khoa học và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Vườn Quốc gia U Minh Thượng. ảnh: Q.D

Phục hồi sinh cảnh, tăng cường giám sát đa dạng sinh học

Vườn quốc gia U Minh Thượng ghi nhận 334 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 89 họ và 2 ngành, trong đó có 5 loài thực vật quý, hiếm; 32 loài thú, 190 loài chim, 53 loài bò sát và lưỡng cư, 33 loài cá và 209 loài côn trùng. Đáng chú ý, 43 loài động vật được thống kê thuộc các mức độ bị đe dọa qua đối chiếu Sách đỏ Việt Nam năm 2007 và Danh lục đỏ IUCN năm 2024. Đây là cơ sở quan trọng để Vườn xác định các đối tượng, sinh cảnh cần ưu tiên bảo vệ.

Ông Trần Văn Thắng, Phó Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng, cho biết bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong năm 2026, Vườn đã gieo ươm, chăm sóc 36.750 cây con bản địa; trồng mới 15 ha rừng và trồng dặm theo tỷ lệ 15% trên diện tích 280 ha rừng đã trồng tại khu vực đất than bùn bị cháy, suy thoái. Đơn vị cũng chăm sóc 174,8 ha rừng trồng đặc dụng năm thứ nhất và 110 ha rừng trồng năm thứ hai. Các hoạt động được triển khai gắn với những dự án phục hồi hệ sinh thái và phát triển sinh kế cộng đồng.

Điểm đáng ghi nhận không chỉ là diện tích trồng, chăm sóc rừng mà còn ở việc kết hợp phục hồi sinh cảnh với điều tra, theo dõi các loài. Năm 2026, Vườn triển khai 11 nhiệm vụ chuyên môn, gồm 6 nhiệm vụ khoa học và 5 nhiệm vụ bảo vệ môi trường; tập trung vào điều tra cấu trúc, trữ lượng rừng, xây dựng dữ liệu về động vật, giám sát đa dạng sinh học và chất lượng môi trường nước. Hoạt động quan trắc, giám sát các loài động vật hoang dã như Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis), Dơi ngựa lớn (Pteropus vampyrus), Rái cá vuốt bé (Aonyx cinereus), mèo cá (Prionailurus viverrinus) và Cầy giông đốm lớn (Viverra megaspila) góp phần bổ sung dữ liệu khoa học, phục vụ công tác quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn.

Vườn quốc gia U Minh Thượng ghi nhận 190 loài chim. Ảnh: VQG U Minh Thượng

Bảo tồn loài gắn với cứu hộ và cộng đồng

Cùng với phục hồi rừng, Vườn duy trì hoạt động tiếp nhận, chăm sóc và cứu hộ động vật hoang dã. Trong năm 2026, Vườn chăm sóc, nuôi dưỡng 286 cá thể thuộc 45 loài; tiếp nhận 65 cá thể thuộc 12 loài do các tổ chức, cá nhân chuyển giao hoặc tự nguyện giao nộp. Công tác cứu hộ được thực hiện trên cơ sở theo dõi sức khỏe, đánh giá khả năng phục hồi và lựa chọn phương án xử lý phù hợp đối với từng cá thể.

Trong hoạt động bảo tồn nguồn lợi thủy sản, Vườn đã sinh sản, ương nuôi và tái thả về môi trường tự nhiên 25.500 cá sặc rằn và 3.200 cá trê vàng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục môi trường được tổ chức cho 300 người dân vùng đệm, góp phần nâng cao nhận thức và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã.

Động vật hoang dã, quý hiếm trong Khu cứu hộ động vật hoang dã, Vườn quốc gia U Minh Thượng. Ảnh: Nguyễn Minh

Theo Chi Cục Bảo vệ môi trường An Giang, dưới góc độ quản lý nhà nước về đa dạng sinh học, những kết quả tại U Minh Thượng cho thấy hướng tiếp cận bảo tồn cần được duy trì: bảo vệ hệ sinh thái gắn với phục hồi các khu vực suy thoái, điều tra khoa học, cứu hộ loài và sự tham gia của người dân vùng đệm. Đây cũng là những nội dung cần tiếp tục được quan tâm trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ di sản thiên nhiên trên địa bàn tỉnh. Để phát huy những kết quả đã đạt được, Vườn cần tiếp tục chú trọng quản lý chế độ nước phù hợp với hệ sinh thái đất than bùn, phòng cháy, chữa cháy rừng, giám sát biến động sinh cảnh và duy trì các chương trình bảo tồn loài. Với các hoạt động triển khai đồng bộ và kết quả cụ thể trong năm 2026, U Minh Thượng đang góp phần tạo nên một điểm sáng về bảo tồn đa dạng sinh học của An Giang, đồng thời khẳng định trách nhiệm gìn giữ một vùng đất ngập nước có giá trị quốc gia và quốc tế.