Hiện đại hóa công tác cảnh vệ

Cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ của Bộ tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) trình diễn các tình huống đối phó với khủng bố, bảo vệ yếu nhân và dẫn đoàn cấp cao tại Chương trình “Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam” tại trục đường Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh). Ảnh tư liệu - minh họa: An Hiếu/báo Tin tức và Dân tộc

Những nguy cơ mới

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Phòng Cảnh vệ miền Nam xây dựng kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu, đối tượng cảnh vệ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế có chế độ cảnh vệ và các sự kiện đặc biệt quan trọng trên địa bàn phía Nam.

Phạm vi địa bàn từ Khánh Hòa trở vào, trải rộng qua Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, có những đặc điểm riêng tác động trực tiếp đến công tác cảnh vệ. Đây là khu vực có dân cư đông, giao thông phức tạp, nhiều đô thị, khu công nghiệp, cảng biển; hệ thống sông, kênh rạch đan xen với khu dân cư và các tuyến đường bộ. Địa bàn còn có vùng ven biển, hải đảo, tuyến biên giới trên bộ và trên biển tiếp giáp Campuchia cùng nhiều cửa khẩu quốc tế.

Trong điều kiện đó, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế và những sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa quy mô lớn diễn ra thường xuyên, đòi hỏi công tác cảnh vệ phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động, linh hoạt từ sớm, từ xa. Đặc biệt, sự phát triển của khoa học, công nghệ đang tạo ra những phương thức, thủ đoạn mới có khả năng tác động trực tiếp đến an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ. Theo Phòng Cảnh vệ miền Nam, các nguy cơ được nhận diện gồm thiết bị bay không người lái, phương tiện điều khiển từ xa, hoạt động trên không gian mạng và các phương tiện kỹ thuật có khả năng được sử dụng để thu thập thông tin hoặc thực hiện hành vi gây mất an ninh, an toàn.

Tình hình trên đặt ra những yêu cầu mới về công tác nghiệp vụ, phương án bảo vệ. Những nguy cơ mới có thể xuất hiện từ nhiều hướng, trên nhiều không gian khác nhau và trong thời gian ngắn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là phản ứng khi tình huống xảy ra, mà phải tăng cường khả năng nắm, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình; chủ động nhận diện nguy cơ từ sớm, từ xa để xây dựng phương án phù hợp.

Phòng Cảnh vệ miền Nam xác định thường xuyên rà soát, bổ sung và hoàn thiện các phương án xử lý tình huống, chuẩn bị lực lượng và phương tiện dự phòng; tăng cường công tác phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Quân đội và cơ quan chức năng trong trao đổi thông tin, khảo sát địa bàn, tổ chức phân luồng giao thông, kiểm tra an ninh, triển khai lực lượng và xử lý các vấn đề phát sinh.

Công nghệ đi cùng con người và phương án bảo vệ

Trước các yêu cầu mới đặt ra, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nói chung, Phòng Cảnh vệ Miền Nam nói riêng đã chủ động trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào các bước, phương án bảo vệ các sự kiện, hoạt động.

Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu, Phó Trưởng Phòng Cảnh vệ miền Nam, cho biết đơn vị từng bước ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào hoạt động nghiệp vụ; tăng cường sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, hiện đại trong công tác cảnh vệ. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ nâng cao khả năng kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những nguy cơ đe dọa an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ và mục tiêu bảo vệ. Điển hình, công nghệ được ứng dụng để phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa nguy cơ từ thiết bị bay không người lái; cùng với đó là hệ thống camera, thiết bị kiểm tra an ninh và các giải pháp hỗ trợ phân tích, nhận diện dấu hiệu bất thường. Các thiết bị, công cụ chuyên dụng này hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ nâng cao khả năng quan sát, kiểm tra và xử lý thông tin.

Để phát huy hiệu quả công nghệ, đơn vị chú trọng đào tạo, huấn luyện, tập luyện và diễn tập, giúp cán bộ làm chủ phương tiện, trang thiết bị và vận dụng phù hợp từng tình huống. Công tác đào tạo, bồi dưỡng hướng tới xây dựng đội ngũ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin; sử dụng thành thạo vũ khí, phương tiện, trang thiết bị hiện đại và có khả năng làm việc độc lập trong môi trường quốc tế. Nội dung huấn luyện được tổ chức gắn với đặc điểm địa bàn phía Nam và những tình huống có thể xảy ra. Sau mỗi cuộc, lượt bảo vệ, đơn vị tổ chức đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm, từ đó bổ sung phương án, biện pháp công tác phù hợp yêu cầu thực tế.

Thực tiễn các sự kiện lớn thời gian qua cho thấy yêu cầu kết hợp giữa con người, phương án và phương tiện ngày càng rõ. Năm 2025, đơn vị tham gia bảo vệ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak và Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, tại sự kiện A50, với vai trò thành viên Tiểu ban An ninh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã sớm xây dựng kế hoạch bảo vệ, giao Phòng Cảnh vệ miền Nam chủ trì xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện phục vụ các hoạt động kỷ niệm. Đơn vị triển khai nhiều trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại; bố trí lực lượng và tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện từ sớm, phòng ngừa, ngăn chặn từ xa những tình huống phức tạp có thể xảy ra. Công tác kiểm tra, kiểm soát an ninh tại khu vực diễn ra các hoạt động kỷ niệm được tổ chức theo nhiều vòng, nhiều tầng nấc, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực bảo vệ.

Nhìn từ thực tiễn, hiện đại hóa công tác cảnh vệ không chỉ là bổ sung thiết bị mới mà còn đòi hỏi đổi mới cách nắm tình hình, xây dựng phương án, tổ chức lực lượng, phối hợp và huấn luyện xử lý tình huống. Khoa học, công nghệ nâng cao khả năng phát hiện, cảnh báo, nhưng hiệu quả vẫn phụ thuộc vào đội ngũ có trình độ, bản lĩnh, làm chủ công nghệ.

Sau nhiều thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Phòng Cảnh vệ miền Nam chú trọng kết hợp kinh nghiệm nghiệp vụ với khoa học, công nghệ, huấn luyện và phối hợp lực lượng, chủ động thích ứng với môi trường an ninh đang thay đổi, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn phía Nam.