Không khí lạnh sắp về, miền Bắc sẽ mưa dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, từ nay, 28/9 đến ngày 30/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác về chiều tối, cục bộ có nơi mưa to với nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các khu vực còn lại trên cả nước phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

Chuyển biến thời tiết rõ rệt bắt đầu xuất hiện tại Bắc Bộ từ đêm 30/9 khi khu vực này chịu ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh yếu lệch Đông, gây mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong các ngày 1/10 và 2/10, nền nhiệt độ toàn vùng có xu hướng giảm 2 - 4 độ C (so với ngày 28/9).

Đáng chú ý, từ khoảng đêm 4/10 đến ngày 5/10, khối không khí lạnh tiếp tục được tăng cường với cường độ mạnh hơn. Thời tiết ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mới có những thay đổi rõ rệt. Mưa tăng lên, cục bộ có nơi mưa to và nhiệt độ tiếp tục giảm xuống.

Trong đêm 5/10 và ngày 6/10, vùng mưa dông có khả năng mở rộng sâu xuống phía Nam, ảnh hưởng tới khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.