Mưa lớn giờ tan tầm, cửa ngõ TPHCM đỏ rực đèn phanh, xe nhích từng mét

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Sau trận mưa lớn chiều 28/9, các trục đường huyết mạch ở cửa ngõ phía Đông Bắc TPHCM nhanh chóng rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng, dòng xe nối dài, nhích từng mét.

Khu vực nút giao Quốc lộ 13 - Phạm Văn Đồng và đoạn dốc cầu Bình Lợi là nơi ghi nhận tình trạng phức tạp nhất.

Dòng xe cộ bị thắt nút cổ chai, xếp thành hàng dài lê thê nhích từng chút một từ đỉnh dốc cầu Bình Lợi đổ xuống vòng xoay phía dưới.

Ở hướng ngược lại, chiều di chuyển từ trung tâm TPHCM đi Bình Dương, hàng trăm ô tô nối đuôi nhau đỏ rực đèn phanh, nhích từng mét chầm chậm qua cầu Bình Triệu.

Càng tiến sâu vào giờ cao điểm, áp lực phương tiện từ các ngả dồn về cửa ngõ ngày một nghẹt thở.

Đoạn Quốc lộ 13 từ vòng xoay Phạm Văn Đồng về cầu Ông Dầu ùn ứ nghiêm trọng. Mặt đường ken chật ô tô, xe máy, dòng người nhích từng mét trong mệt mỏi.

Phụ huynh đón con tan học cùng người lao động rời công sở chật vật nhích từng mét tìm đường về nhà.

Giữa dòng xe ùn ứ ken đặc tại nút giao, bà Mai chật vật dắt chiếc xe đạp nhích từng bước sát dải phân cách để tìm đường về. Bà thở dài: "Mưa xong là đường kẹt cứng. Ô tô lớn nhỏ chật kín mặt đường, tôi sợ không dám đạp nên đành leo lên lề dắt bộ cho an toàn".

Giữa dòng xe ken đặc sau mưa, nhân viên chiếc xe buýt số 50 phải nhô người ra cửa, liên tục ra hiệu xin đường để lách qua đám đông.

Trước tình hình giao thông diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại các vị trí xung yếu, căng mình phân luồng và điều tiết nhằm hạ nhiệt áp lực cho các tuyến đường cửa ngõ.

Trước đó, trận mưa trút xuống lúc 16h và kéo dài gần một giờ khiến nhiều khu dân cư rơi vào cảnh ngập cục bộ, sinh hoạt bị xáo trộn.

Tại khu vực đường Đặng Thùy Trâm, mưa lớn trút xuống khiến nhiều tuyến hẻm nhanh chóng bị ngập sâu.

Theo phản ánh của người dân, đường Đặng Thùy Trâm đang trong quá trình thi công, mặt đường chính được nâng cao hơn khu vực xung quanh. Khi mưa lớn trút xuống, nước không kịp thoát mà đổ dốc, tràn thẳng vào các hộ dân và cửa hàng kinh doanh hai bên đường.

Học sinh và người dân chật vật chạy xe qua đoạn đường ngập lênh láng trong các con hẻm trên đường Đặng Thùy Trâm sau trận mưa lớn.