Bắc Ninh tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy chuyển đổi số và khoa học công nghệ

Chiều 28/9, đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì hội nghị chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III/2026 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 57).

Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 57 Trung ương. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại điểm cầu Trung ương.

Dự tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 57.

9 tháng năm 2026, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 2.011 nhiệm vụ được theo dõi, cả nước đã hoàn thành 1.326 nhiệm vụ, 482 nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên. Có 8/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu và 69/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được kết nối, đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Các địa phương đẩy mạnh tái cấu trúc thủ tục hành chính trên nền tảng điện tử; tỷ lệ phát hành văn bản điện tử đạt 94%.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW vẫn còn một số hạn chế, điểm nghẽn cần tập trung khắc phục. Tiến độ một số nhiệm vụ còn chậm; việc xây dựng, kết nối, đồng bộ các cơ sở dữ liệu ở nhiều nơi chưa hoàn thiện; tiến độ phân bổ, giải ngân nguồn lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn thấp.

Đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh.

Tại hội nghị, đại biểu tập trung phân tích những tồn tại, vướng mắc; đề xuất giải pháp, cách làm mới để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Một số giải pháp được nêu như: Chú trọng liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khoa học, công nghệ có sản phẩm, đơn hàng; ưu tiên nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả đóng góp của khoa học, công nghệ vào tăng trưởng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận các cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo chuyển biến về thể chế, hạ tầng số, dữ liệu và dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, kết quả thực tế chưa tương xứng với chủ trương, nguồn lực và quyết tâm đề ra; việc tạo lập, kết nối, chia sẻ dữ liệu còn hạn chế.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tham dự hội nghị trực tuyến.

Nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực sự trở thành động lực chủ yếu của nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, nhiệm vụ chậm, quá hạn; không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thể chế; đẩy nhanh xây dựng, làm sạch, kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, nhất là dữ liệu về giáo dục, y tế, an sinh xã hội, cán bộ, công chức và đất đai; cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tích hợp dữ liệu trên VNeID.

Thủ tướng yêu cầu phát triển hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, trung tâm tính toán hiệu năng cao gắn với bảo đảm năng lượng, an ninh dữ liệu; triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược theo hướng tạo ra sản phẩm cụ thể. Việc đánh giá kết quả phải chuyển từ số lượng văn bản, đề tài, nhiệm vụ, nền tảng sang hiệu quả thực tế, lấy năng suất lao động, giá trị gia tăng, doanh thu công nghệ số, sản phẩm được thương mại hóa và đóng góp vào tăng trưởng làm thước đo. Doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong đổi mới sáng tạo, thương mại hóa sản phẩm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố dự tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh.

Sau khi kết thúc hội nghị, tại điểm cầu Bắc Ninh, các đại biểu tập trung thảo luận, bàn một số giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ nét việc thực hiện Nghị quyết số 57 trong thời gian tới.

Theo báo cáo, thành phố Bắc Ninh đã hoàn thành 171 nhiệm vụ có thời hạn trên Hệ thống theo dõi Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong đó 168 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn. Hạ tầng số tiếp tục được củng cố, tỷ lệ phủ sóng 5G đạt trên 92% dân số; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình.

Nhiều ứng dụng trí tuệ nhân tạo được đưa vào thực tế trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo đảm an ninh trật tự. Mô hình “Trợ lý nhân dân” thí điểm tại 5 xã, phường đã rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện thủ tục. Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng của thành phố tiếp tục có nhiều chuyển biến. Thành phố đã tổ chức 580 cuộc họp không giấy tờ; tỷ lệ đảng viên đăng nhập, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt 99,2%...

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số chỉ tiêu có nguy cơ chậm tiến độ; hệ thống dữ liệu chưa thực sự trở thành nền tảng phục vụ điều hành; thiếu nhân lực chuyên sâu về AI, dữ liệu lớn, an toàn thông tin, bán dẫn. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng còn chậm. Tiến độ số hóa hồ sơ đảng viên còn chậm.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái yêu cầu, ngay sau khi có kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố phải khẩn trương tham mưu ban hành thông báo Kết luận, xác định rõ việc, rõ thời gian, rõ cơ quan chịu trách nhiệm để tổ chức thực hiện, nhất là các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho tăng trưởng.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thành phố cần tiếp tục rà soát các sản phẩm công nghệ, nhiệm vụ công nghệ chiến lược đã đăng ký; đánh giá rõ sản phẩm nào có khả năng ứng dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, sản phẩm nào cần điều chỉnh, bổ sung. Các sở, ngành, nhất là Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ cần rà soát toàn bộ nguồn vốn, đẩy nhanh phân bổ, giải ngân, không để có nguồn lực nhưng chậm triển khai.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái phát biểu kết luận các nội dung hội nghị tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh.

Đối với cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công, Bí thư Thành ủy yêu cầu phải kiểm tra, chấn chỉnh thường xuyên, bảo đảm dữ liệu chính xác, quy trình rõ ràng, thuận tiện cho người dân. Các sở, ngành nghiên cứu xây dựng bộ hướng dẫn, cẩm nang thủ tục dễ hiểu, dễ tra cứu, giúp cán bộ cơ sở và người dân nắm được quy trình thực hiện.

Đồng chí cũng lưu ý phải tăng cường học tập kinh nghiệm từ các địa phương làm tốt, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng thẩm quyền, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải chủ động giải quyết, không đùn đẩy, không né tránh.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, chuyển đổi số và phát triển sản phẩm số là quá trình lâu dài, không thể có kết quả ngay trong một sớm một chiều. Vì vậy, các cơ quan phải kiên trì, quyết liệt, làm thực chất. Thành phố đóng vai trò cầu nối, xúc tác để doanh nghiệp tiếp cận, tham gia và triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, qua đó tạo ra giá trị cụ thể cho phát triển kinh tế - xã hội.