Dự báo thời tiết đất liền 10 ngày từ 28/09/2026 đến 08/10/2026: Cảnh báo dông lốc diện rộng

Thời tiết trên đất liền từ đêm 28/09/2026 đến ngày 08/10/2026 phổ biến hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào kèm dông rải rác. Đáng chú ý, các đợt mưa diện rộng cục bộ sẽ tập trung tại khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nam Bộ trong các đợt ngắn ngày.

Diễn biến thời tiết từ đêm 28/09 đến ngày 30/09/2026

Trong 48 giờ tới, thời tiết tại các khu vực trên cả nước có sự phân hóa theo khung giờ ngày và đêm:

Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày duy trì trạng thái có nắng.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có điểm xuất hiện mưa to.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 30/09 đến ngày 08/10/2026

Từ đêm 30/09/2026, xu thế thời tiết tại nhiều khu vực có sự thay đổi rõ rệt với các đợt mưa rào gia tăng theo từng giai đoạn:

Khu vực Bắc Bộ: Duy trì mưa rào và dông vài nơi. Riêng thời kỳ từ khoảng đêm 30/09 đến 02/10/2026 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; khoảng từ ngày 04/10 đến 05/10/2026 tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Khoảng từ ngày 04/10 đến 06/10/2026, khu vực đón mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Từ khoảng đêm 05/10 đến ngày 06/10/2026 khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Riêng Cao nguyên Trung Bộ từ ngày 01/10 đến 04/10/2026 giảm mưa, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và khuyến cáo an toàn

Trong các đợt mưa dông trên phạm vi cả nước, đặc biệt là vào thời điểm chiều và tối tại Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ cũng như các đợt mưa diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có khả năng cao đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan gồm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng của mưa dông cần chủ động gia cố các công trình tạm, chằng chống nhà cửa và cắt tỉa cành cây lớn ven đường. Khi xuất hiện mây dông đen và gió mạnh, người tham gia giao thông cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn kiên cố, tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây to, cột điện hoặc gần các kết cấu kim loại ngoài trời nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn do sét đánh và giông lốc.