Bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh.

Theo Quyết định số 1003-QĐ/TU ngày 24-9-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công an tỉnh được giao nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh thay Văn phòng Tỉnh ủy nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong công tác tham mưu, điều phối và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai và Công an tỉnh hoàn thành ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ. Ảnh: T.L

Tại hội nghị, hai đơn vị đã thông qua các nội dung biên bản bàn giao, gồm hồ sơ, tài liệu, chương trình công tác, quy chế phối hợp và các nhiệm vụ đang triển khai.

Tại thời điểm bàn giao, tổng số nhiệm vụ được giao cho tỉnh Gia Lai trên Hệ thống theo dõi tình hình, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương có 276 nhiệm vụ. Trong đó, 99 nhiệm vụ thường xuyên, 177 nhiệm vụ có thời hạn, gồm 171/177 nhiệm vụ đã hoàn thành và 6/177 nhiệm vụ đang thực hiện.

Việc bàn giao nhằm kiện toàn Ban Chỉ đạo của tỉnh, tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Công an tỉnh tiếp nhận nhiệm vụ, kế thừa những kết quả đã đạt được và nhanh chóng vận hành, triển khai nhiệm vụ. Đồng thời, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy để chuyển giao kinh nghiệm, chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin và tham mưu các nội dung chuyên môn.

Qua đó, bảo đảm công tác tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh được thực hiện liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn.