Tôn vinh 88 tập thể, cá nhân ban công tác mặt trận điển hình tiên tiến

Chiều 28/9, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trang trọng tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương Ban Công tác mặt trận khu dân cư điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2016 – 2026.

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tổng kết 10 năm phối hợp đầy nỗ lực, trách nhiệm giữa lực lượng Công an và mặt trận các cấp; đồng thời là dịp tôn vinh 54 tập thể, 34 cá nhân tiêu biểu đại diện cho hơn 64 nghìn ban công tác mặt trận và hơn 600 nghìn thành viên trên khắp mọi miền đất nước đã âm thầm, tận tụy cống hiến vì sự bình yên của nhân dân.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương và đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ - Bộ Công an, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương; đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố và MTTQ Việt Nam các địa phương và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên toàn quốc.

Tôn vinh những "hạt nhân đoàn kết" ở địa bàn dân cư

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga nhấn mạnh, 10 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Kết luận số 44 ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09, công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Đồng chí Hà Thị Nga phát biểu khai mạc hội nghị.

Điểm lại những kết quả nổi bật giai đoạn 2016 – 2026, đồng chí Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: Cả nước hiện có khoảng 656 nghìn cán bộ, đoàn viên, hội viên mặt trận tham gia hệ thống chính trị cơ sở. Lực lượng nòng cốt này đã phối hợp thành lập 86.136 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) với gần 298 nghìn thành viên, trở thành “cánh tay nối dài” của Công an cấp xã trong công tác nắm tình hình, tuần tra, quản lý địa bàn và tuyên truyền pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác hòa giải cơ sở tiếp tục là điểm sáng nhân văn với hàng chục nghìn tổ hòa giải và gần 480 nghìn hòa giải viên, giải quyết kịp thời các tranh chấp dân sự, mâu thuẫn nội bộ, không để phát sinh “điểm nóng”. Các mô hình tự quản về ANTT phát triển mạnh mẽ với 2.522 mô hình và hơn 123.500 điểm triển khai.

"Mỗi khu dân cư bình yên là một viên gạch xây nên xã hội kỷ cương, an toàn. Mỗi ban công tác mặt trận tận tụy là một hạt nhân vun đắp đoàn kết, đồng thuận trong cộng đồng" – đồng chí Hà Thị Nga khẳng định.

Dấu ấn 10 năm phối hợp và 5 kết quả nổi bật

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng 54 tập thể, 34 cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh, khen thưởng tại hội nghị hôm nay.

Các đại biểu đại diện Ban công tác mặt trận tiêu biểu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác vận động quần chúng tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTQ tại địa bàn.

Đánh giá toàn diện chặng đường 10 năm thực hiện các chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định hoạt động của ban công tác mặt trận khu dân cư đã có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Nổi bật là, ban công tác mặt trận khu dân cư đã phát huy tốt vai trò là cầu nối vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, củng cố nền tảng chính trị - xã hội ngay từ địa bàn dân cư.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và đồng chí Hà Thị Nga trao Bằng khen và hoa chúc mừng các tập thể điển hình tiên tiến.

Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của người dân. Qua đó, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng trăm nghìn tin báo tố giác tội phạm có giá trị, hỗ trợ điều tra, xử lý hàng chục nghìn vụ việc. Công tác xây dựng, củng cố các mô hình, điển hình tiên tiến đạt nhiều kết quả rõ rệt. Các vấn đề nảy sinh về ANTT được nhân dân phát hiện, phản ánh và phối hợp giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và đồng chí Lê Thị Thủy trao Bằng khen của Bộ Công an và tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Lực lượng Công an cơ sở và ban công tác mặt trận phối hợp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, hòa giải mâu thuẫn, không để hình thành các "điểm nóng" phức tạp.

6 nhiệm vụ trọng tâm đưa phong trào phát triển trong tình hình mới

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và đồng chí Lê Thị Thủy chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Để tiếp tục nâng cao vai trò của ban công tác mặt trận khu dân cư, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 6 mặt công tác trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị; lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy địa bàn cơ sở làm nền tảng, lấy phòng ngừa là chính và lấy sự bình yên của mỗi khu dân cư làm thước đo hiệu quả.

Chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng hội nghị.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Trọng tâm là triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch phối hợp số 527 ngày 30/6/2026 về giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý đối với công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng Công an cấp xã giai đoạn 2026 - 2031.

Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư, để mỗi ban thực sự là hạt nhân đoàn kết và tự quản. Chủ động phối hợp với Công an cấp xã nắm tình hình, hòa giải mâu thuẫn từ sớm, từ xa. Đồng thời, Công an cấp xã cần tăng cường trao đổi thông tin, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho cán bộ mặt trận cơ sở.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, đồng chí Hà Thị Nga và các đại biểu tham dự hội nghị.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng thiết thực, "gần dân hơn, sát dân hơn, hiểu dân hơn". Tuyên truyền phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nền tảng số, xây dựng các mô hình “dân vận số”, “khu dân cư số an toàn” phục vụ nhân dân tốt hơn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện ban công tác mặt trận tiêu biểu đã tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động nhân dân tích cực tham gia các mô hình đảm bảo ANTT và các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn cơ sở.

Nhân dịp này, Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 54 tập thể và 34 cá nhân của ban công tác mặt trận khu dân cư trên toàn quốc có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2016 – 2026.

*Anh Hờ A Chư, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Đồng Hèo, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai: chia sẻ kinh nghiệm tham mưu xây dựng mô hình “Tổ tự quản về ANTT trong giáo họ Đồng Hẻo”, sau đó được Bộ Công an biểu dương, thông báo nhân rộng. Anh Hờ A Chư chia sẻ kinh nghiệm trong cách tổ chức mô hình đã giúp đồng bào tôn giáo từ chỗ “được vận động” chuyển thành “tự nguyện tham gia, tự quản lý và cùng chịu trách nhiệm” về ANTT của giáo họ. Muốn làm tốt công tác hòa giải mâu thuẫn, phối hợp với Công an quản lý, giáo dục những trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật, theo anh Hờ A Chư, người cán bộ Mặt trận cần gương mẫu, tận tụy, luôn gần gũi động viên, chia sẻ để nhân dân tin tưởng chia sẻ những vấn đề nhạy cảm, từ đó giúp lực lượng chức năng xử lý đúng và sớm ngay từ cơ sở Anh Hờ A Chư cũng đề xuất lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quan tâm tổ chức nhiều buổi tập huấn hơn nữa để giúp những người cán bộ mặt trận ở cơ sở được tiếp cận học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng. * Bà Nguyễn Lan Phương, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Phú Mỹ 1, phường Bắc Giang, TP Bắc Ninh chia sẻ kinh nghiệm vận động thanh thiếu niên hư, cảm hóa người lỡ lầm hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng: Nhận thức rõ những khó khăn của người lầm lỗi khi trở về địa phương, bà chọn cách tiếp cận chủ động và đi sâu vào từng ngõ ngách, từng hộ gia đình. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát khu vực, Ban công tác Mặt trận và Hội Phụ nữ, bà luôn nắm bắt kịp thời hoàn cảnh của những thanh thiếu niên có biểu hiện chệch hướng hay các trường hợp vừa mãn hạn tù. Theo bà Phương, yếu tố then chốt nhất trong công tác vận động là phải xóa bỏ ranh giới định kiến. Thấu hiểu tâm lý mặc cảm và tự ti của người trở về với hai bàn tay trắng, bà cùng các tổ chức đoàn thể thường xuyên đến tận nhà hỏi thăm, động viên và chia sẻ khó khăn. Không dừng lại ở việc gỡ bỏ rào cản tâm lý, bà chủ động đề xuất với chính quyền địa phương tạo điều kiện cho họ vay các nguồn vốn nhỏ để làm ăn. Khi có công ăn việc làm ổn định, họ không chỉ tự tin vươn lên xây dựng cuộc sống mà còn tránh xa được các tệ nạn xã hội, hạn chế tối đa nguy cơ tái phạm.