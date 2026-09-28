Thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có các đồng chí: Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh; Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh…

Tại phiên họp, các đại biểu nghe báo cáo và đánh giá tình hình khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội; thảo luận, tham luận các nội dung liên quan.

Theo đó, đối với Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, toàn hệ thống đang theo dõi 2.011 nhiệm vụ; trong đó, 1.326 nhiệm vụ đã hoàn thành, 482 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, 176 nhiệm vụ đang thực hiện và 27 nhiệm vụ quá hạn. Các nhiệm vụ liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tiếp tục được theo dõi, triển khai.

Đối với Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW ngày 11-7-2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương và Quyết định số 88/QĐ-BCĐCP ngày 29-7-2026 của Ban Chỉ đạo Chính phủ, trong tổng số 92 nhiệm vụ được giao, có 4 nhiệm vụ hoàn thành với sản phẩm cụ thể, 82 nhiệm vụ đang thực hiện và 6 nhiệm vụ chung quá hạn thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Đến nay, 32/34 địa phương đã hoàn thành kiện toàn Ban Chỉ đạo theo Quy định số 215-QĐ/TW, chuyển giao chức năng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo từ Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy sang Công an tỉnh, thành phố, nhằm bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Tính đến ngày 20-9-2026, tiến độ thực hiện Kế hoạch số 05 và Quyết định số 88 có chuyển biến tích cực ở nhiều nhiệm vụ. Các điểm nghẽn về thể chế, thủ tục hành chính được các bộ, ngành, địa phương giải trình, làm rõ; công tác tái cấu trúc, cắt giảm thủ tục hành chính cơ bản hoàn thành.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Các tỉnh, thành phố đã hoàn thành rà soát vướng mắc về thể chế, ban hành danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tái thiết kế quy trình theo tiêu chí “6 rõ”; đẩy mạnh cấp Phiếu lý lịch tư pháp điện tử, triển khai Học bạ số và tích hợp hơn 34,02 triệu Sổ sức khỏe điện tử lên VNeID. Các giải pháp xóa vùng lõm sóng tại những khu vực khó khăn cũng bước đầu phát huy hiệu quả.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thành 27 nhiệm vụ quá hạn; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, chất lượng, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới; khẩn trương rà soát, xử lý các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, thủ tục, kinh phí trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nhất là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai chính sách hỗ trợ người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an ninh mạng.

Các bộ, cơ quan tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương khắc phục, xử lý dứt điểm những tồn tại, hạn chế, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ về cơ sở dữ liệu được giao; ưu tiên tạo chuyển biến rõ nét đối với các cơ sở dữ liệu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, y tế.

Các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện khung quản trị dữ liệu; xác định rõ cơ quan chủ quản và trách nhiệm cập nhật; thực hiện đối soát định kỳ giữa các cơ sở dữ liệu, xử lý tình trạng dữ liệu không thống nhất; hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ triển khai Khung kiến trúc tổng thể số quốc gia, trong đó, ban hành khung kiến trúc số của các bộ, cơ quan, địa phương trước ngày 29-1-2027.

Đồng thời, đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư nước ngoài quy mô lớn vào trung tâm dữ liệu, trung tâm tính toán hiệu năng cao, gắn với chuyển giao công nghệ và bảo đảm an ninh dữ liệu; đề xuất cơ chế, giải pháp rút ngắn thủ tục đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 11-2026…