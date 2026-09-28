Triều cường đạt đỉnh đúng giờ tan tầm, người dân TP.HCM vất vả di chuyển về nhà

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News chiều 28/9, nhiều tuyến đường tại phường Tân Hưng, phường Tân Mỹ và xã Bình Hưng (TP.HCM) ngập sâu do ảnh hưởng của triều cường đạt đỉnh.

Khoảng 17h, nước bắt đầu tràn lên mặt đường Nguyễn Thị Thập (phường Tân Mỹ) từ các nắp cống giữa đường, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Do triều cường xảy ra đúng giờ tan tầm, một đoạn đường dài trên Nguyễn Thị Thập ùn ứ. Hàng loạt phương tiện phải nhích từng chút qua dòng nước.

Khoảng 17h20, tại đại lộ Nguyễn Văn Linh, khu vực dưới chân cầu Phú Mỹ, nước từ rạch Cả Cấm dâng cao, tràn vào lòng đường. Người đi xe máy phải di chuyển chậm để tránh bị chết máy khi qua những đoạn ngập.

Ông Nguyễn Văn Thuận (ngụ phường Tân Mỹ) cho biết khu vực dưới chân cầu Phú Mỹ được xem là “rốn ngập”, cứ mưa hoặc triều cường là người dân lại phải bì bõm trong dòng nước. “Hên nay trời không mưa, chứ nếu mưa mà gặp triều cường thì chỉ có dắt bộ về nhà”, ông Thuận nói.

Dòng xe nối dài trong giờ tan tầm, nhiều người phải chạy chậm, tìm cách di chuyển qua những đoạn nước ngập.

Tại khu vực xung quanh Trung tâm thương mại SC VivoCity (phường Tân Hưng), nhiều tuyến đường cũng chìm trong nước.

Theo người dân, tuyến đường phía sau Trung tâm thương mại SC VivoCity có địa hình trũng thấp nên mỗi khi triều cường đạt đỉnh, khu vực này thường bị ngập. Nước phủ kín mặt đường khiến người đi lại khó phân biệt đâu là đường, đâu là vỉa hè.

Chị Trịnh Yến Phượng (ngụ xã Nhà Bè) cho biết ngoài tình trạng ngập sâu, tuyến đường phía sau Trung tâm thương mại SC VivoCity còn xuất hiện nhiều ổ gà, khiến việc di chuyển càng khó khăn. “Đường ngập nên nhiều ổ gà bị nước che khuất, không ít lần tôi đi qua bị lọt hố”, chị Phượng nói.

Đến khoảng 18h30, nước bắt đầu rút, việc đi lại của người dân dần trở lại bình thường.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết TP.HCM đang trải qua đợt triều cường cao nhất từ đầu năm, kéo dài đến ngày 30/9.

Tại TP.HCM, đỉnh triều được dự báo xuất hiện trong các ngày 28-30/9. Mực nước tại trạm Thủ Dầu Một có thể đạt 1,75-1,85 m, vượt báo động 3 khoảng 15-25 cm; tại Phú An và Nhà Bè đạt 1,6-1,65 m, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 khoảng 5 cm.

Các khung giờ triều lên cao cần lưu ý là 6-8h và 17-19h, trùng với thời điểm người dân đi học, đi làm và tan tầm. Nếu kết hợp mưa lớn, nhiều khu vực trũng thấp, ven sông có nguy cơ ngập sâu.