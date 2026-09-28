Tân Thuận Bình được công nhận là xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến

Tham dự lễ có các đồng chí: Trần Thị Kim Cúc, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Trần Thanh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Đồng chí Trần Thanh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp trao quyết định công nhận xã An toàn khu và biểu trưng bảo hiểm y tế toàn dân.

Xã Tân Thuận Bình được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Tân Thuận Bình, Đăng Hưng Phước và Quơn Long. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, địa bàn này từng là nơi ở, nuôi giấu, bảo vệ và làm việc của nhiều cán bộ cách mạng; đồng thời là địa bàn hoạt động, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào cách mạng của cán bộ cấp chiến lược của Đảng và Nhà nước, cán bộ Khu ủy Khu 8, Ban Binh vận Khu 8, cán bộ Quân khu, cùng các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho, Bến Tre.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Đặc biệt, địa bàn xã Quơn Long trước đây, nay thuộc xã Tân Thuận Bình, từng là nơi đóng cơ quan Liên Tỉnh ủy miền Trung Nam Bộ và Cơ quan Đài vô tuyến điện trong giai đoạn 1955 - 1957.

Trong hai cuộc kháng chiến, địa phương có 785 liệt sĩ, 135 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 768 chiến sĩ và đồng bào được tặng thưởng Huân chương, Huy chương Kháng chiến.

Việc công nhận xã Tân Thuận Bình là xã ATK thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp to lớn của Đảng bộ, quân và dân địa phương trong sự nghiệp cách mạng; đồng thời là cơ sở để địa phương thực hiện các chính sách ưu đãi theo quy định đối với xã ATK.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Dịp này, UBND xã Tân Thuận Bình tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 54 cá nhân có thành tích trong xây dựng xã ATK. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang và Ngân hàng Agribank Chi nhánh Chợ Gạo trao bảng tượng trưng tặng 3 căn nhà “Đại đoàn kết” với tổng kinh phí 180 triệu đồng.