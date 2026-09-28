[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 29/9/2026: Mưa giảm, nắng tăng trên cả ba miền

Đêm nay và ngày mai, nắng gia tăng trên nhiều khu vực, trong khi mưa dông chủ yếu xuất hiện cục bộ vào chiều tối và đêm.

Tại Bắc Bộ, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Sang ngày mai, trời nắng sớm, đến trưa và chiều cục bộ có nơi nắng nóng. Chiều tối, một vài nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mưa không nhiều, chủ yếu là mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm. Ban ngày trời nắng, một số nơi có thể xảy ra nắng nóng; thời tiết có cảm giác khô nóng hơn vào buổi trưa.

Từ Quảng Trị - Huế xuống Duyên hải Nam Trung Bộ, hình thái khá tương đồng. Ban ngày phổ biến trời nắng, một vài nơi từ Quảng Trị đến Huế có thể nắng nóng. Đến chiều tối, mưa dông có khả năng xuất hiện cục bộ.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, đêm nay chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Ngày mai, trời có nắng, sau đó mưa quay trở lại vào chiều tối. Đáng chú ý, Nam Bộ có mưa dông rải rác, còn Cao nguyên Trung Bộ có mưa tại một vài nơi. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.