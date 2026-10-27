Hết cửa 'đầu cơ' iPhone Duo

Bản thấp nhất của iPhone Duo được rao bán rẻ hơn giá niêm yết của Apple. Ảnh: The Verge.

Theo MyDrivers, iPhone Duo bản 256 GB có giá chính thức 15.999 nhân dân tệ (2.400 USD). Đáng chú ý, một số nền tảng thương mại điện tử đã bán sản phẩm với giá 15.769 nhân dân tệ (2.365 USD) sau ưu đãi, thấp hơn 230 nhân dân tệ (35 USD) so với mức niêm yết.

Tại các cửa hàng bán lẻ, mức giá cũng bắt đầu biến động. Một số nhà phân phối ở Trịnh Châu (Trung Quốc) chào bán iPhone Duo mới với giá từ 15.930 nhân dân tệ (2.390 USD), thấp hơn cả giá chính thức của Apple.

Diễn biến này gây chú ý bởi chỉ vài ngày trước, mẫu smartphone gập của Táo khuyết vẫn được giới đầu cơ săn đón. Nhiều người xếp hàng từ sáng sớm trong ngày 23/10 với kỳ vọng bán lại thiết bị để kiếm lời.

Một người kinh doanh điện thoại cho biết iPhone Duo từng được giao dịch với mức chênh lệch 2.000 nhân dân tệ (300 USD) trong buổi sáng mở bán. Tuy nhiên, mức giá cộng thêm nhanh chóng bị thu hẹp sau đó.

Dữ liệu từ nền tảng giao dịch Dewu cho thấy giá trung bình của phiên bản 256 GB đã giảm từ 20.560 nhân dân tệ (3.084 USD) trong giai đoạn đặt trước xuống 18.237 nhân dân tệ (2.736 USD) vào sáng 23/10.

Như vậy, mức chênh lệch so với giá chính hãng giảm hơn 50% chỉ trong một tuần. Đến ngày 25/10, một số kênh bán hàng thậm chí không còn duy trì được mức giá cao hơn Apple.

Song, tình trạng giảm giá không diễn ra đồng loạt. Một số thương nhân vẫn chào mua iPhone Duo chưa kích hoạt với giá cao hơn đề xuất, trong khi thiết bị đã kích hoạt lại bị thu mua với mức thấp hơn.

Việc xuất hiện thông tin màn hình trên iPhone Duo gặp lỗi sọc có thể là nguyên nhân khiến giá thiết bị sụt giảm. Một số người dùng đầu tiên phản ánh thiết bị xuất hiện vết nứt hoặc sọc sáng gần khu vực bản lề chỉ sau thời gian ngắn sử dụng.

Dù vậy, Apple chưa công bố tỷ lệ thiết bị gặp lỗi. Những trường hợp xuất hiện trên mạng xã hội chưa đủ để khẳng định iPhone Duo gặp vấn đề chất lượng trên diện rộng.

Đáng chú ý, trong khi thị trường bán lại xuất hiện mức giá thấp hơn niêm yết, website Apple vẫn thông báo thời gian giao một số phiên bản kéo dài đến tháng 1/2027.

Sự trái ngược này cho thấy nguồn cung và nhu cầu có thể khác nhau giữa từng kênh phân phối. Giá bán tại các cửa hàng thứ ba còn chịu ảnh hưởng từ chương trình trợ cấp, lượng hàng sẵn có và hoạt động đầu cơ.

Vì vậy, việc iPhone Duo xuất hiện giá thấp hơn niêm yết sau 2 ngày chưa đủ để kết luận sản phẩm thất bại về thương mại. Diễn biến trong những tuần tiếp theo sẽ phản ánh rõ hơn sức mua thực tế, thay vì chỉ dựa trên biến động ngắn hạn của thị trường bán lại.