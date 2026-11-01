Thiết bị mới của Apple dùng để phát hiện gian lận đổi trả iPhone là gì?

Thiết bị mới có khả năng kiểm tra điện thoại thông qua hộp mà không cần mở ra. Ảnh minh họa

Việc trả lại iPhone tại các cửa hàng Apple đã trở thành một vấn đề gian lận nghiêm trọng, đặc biệt là với các mẫu iPhone mới như iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo. Nhằm giải quyết đề, Apple được cho là đang triển khai một thiết bị mới có khả năng quét các hộp iPhone còn niêm phong và thực hiện chẩn đoán để xác định xem điện thoại bên trong có còn nguyên vẹn hay không.

Trong bản tin Power On mới nhất trên Bloomberg, phóng viên Gurman cho biết tình trạng gian lận xảy ra khi những kẻ xấu mua iPhone, lấy phụ kiện, linh kiện hoặc thậm chí cả điện thoại ra, sau đó mang hộp trở lại cửa hàng để trả lại. Trong một số trường hợp, việc này diễn ra với số lượng lớn nhằm bán lại các linh kiện.

Hiện tại, nhân viên tại các cửa hàng Apple phải mở mọi hộp hàng trả lại, ngay cả những hộp trông như vẫn còn nguyên niêm phong. Mặc dù phần lớn các trường hợp trả hàng đều đến từ khách hàng trung thực, nhưng một khi hộp đã được mở, nó không thể được đưa trở lại kệ để bán lại mà phải trả về kho.

Giải pháp cho vấn đề này là triển khai một thiết bị mới có khả năng kiểm tra điện thoại thông qua hộp mà không cần mở ra. Nếu hộp vẫn còn nguyên niêm phong, nó có thể được đưa trở lại kho. Gurman cho biết thiết bị kiểm tra đã có mặt tại các cửa hàng vào đầu tháng 10 và hiện đang được áp dụng trực tuyến.

Thiết bị mới không chỉ giúp giữ lại nhiều hàng trả lại trong cửa hàng mà còn giảm thiểu khả năng người mua tiếp theo nhận được hộp đã bị mở. Trước đây, Apple đã triển khai máy Presto tại các cửa hàng ở Mỹ vào năm 2024. Được vận hành bởi Mac mini, Presto cho phép nhân viên quét hộp iPhone để bật nguồn thiết bị, cập nhật hệ điều hành và tắt nguồn mà không cần mở hộp. Thiết bị mới này sẽ tái sử dụng công nghệ Presto để kiểm tra tình trạng hoạt động của điện thoại.

Việc triển khai công cụ này là cần thiết nhằm bảo vệ những người dùng iPhone trung thực khỏi những mánh khóe của kẻ lừa đảo. Đây là một ví dụ điển hình về việc tái sử dụng thông minh công nghệ, và hy vọng rằng nó sẽ được áp dụng cho các sản phẩm khác như iPad, AirPods và máy Mac, những thiết bị cũng dễ bị lừa đảo trong quá trình trả hàng.

Đây là hướng tiếp cận có tính thực tiễn cao: tận dụng hạ tầng sẵn có để tăng khả năng kiểm soát hàng hóa, giảm thao tác thủ công và hạn chế nguy cơ thất thoát.