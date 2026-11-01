Giảm giá điện, đưa thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0%: Kỳ vọng giảm áp lực chi phí

Từ ngày 1-11, hai chính sách liên quan đến giá điện và thuế đối với xăng chính thức được triển khai, mở ra kỳ vọng giảm bớt gánh nặng chi phí năng lượng đối với nền kinh tế.

Theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP của Chính phủ ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, Chính phủ quyết định đưa thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng về mức 0% trong thời gian từ ngày 1-11-2026 đến hết tháng 3-2027.

Chính phủ quyết định đưa thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng về mức 0% trong thời gian từ ngày 1-11-2026 đến hết tháng 3-2027.

Theo Bộ Công Thương, thuế tiêu thụ đặc biệt hiện chiếm khoảng 6,69% trong cơ cấu các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng. Do đó, việc đưa thuế suất về 0% có thể tạo điều kiện giảm giá bán lẻ xăng tương ứng với phần thuế được điều chỉnh, nếu các yếu tố khác không thay đổi.

Tuy nhiên, mức giảm giá thực tế không chỉ phụ thuộc vào chính sách thuế mà còn chịu tác động của giá xăng dầu thế giới, tỷ giá, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức và chi phí vận chuyển. Vì vậy, người tiêu dùng có thể được hưởng lợi từ việc giảm thuế, nhưng mức độ tác động cụ thể sẽ phụ thuộc vào diễn biến thị trường trong từng kỳ điều hành giá.

Cùng với chính sách thuế đối với xăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thực hiện rà soát, tiết giảm chi phí để giảm 2% giá bán lẻ điện từ ngày 1-11 theo chỉ đạo của Chính phủ. Động thái này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp thương mại và dịch vụ, đặc biệt là những ngành sử dụng nhiều điện năng.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở phường Bồ Đề, Hà Nội.

Xăng dầu và điện lượng là một trong những yếu tố đầu vào quan trọng của nền kinh tế. Biến động giá của hai nhóm năng lượng này không chỉ tác động trực tiếp đến chi tiêu của người dân mà còn ảnh hưởng gián tiếp đến giá thành hàng hóa và dịch vụ.

Khi chi phí năng lượng được kiểm soát tốt hơn, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện duy trì hoạt động sản xuất, ổn định giá bán và cải thiện khả năng cạnh tranh. Đặc biệt, trong bối cảnh sức mua thị trường chưa đồng đều, việc giảm chi phí đầu vào có thể giúp doanh nghiệp hạn chế áp lực phải điều chỉnh giá sản phẩm, dịch vụ.

Theo số liệu công bố của Cục Thống kê, bình quân 9 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,52% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng này cao hơn mục tiêu kiểm soát lạm phát 4,5% đặt ra cho cả năm 2026, cho thấy áp lực giá cả vẫn là vấn đề đáng chú ý trong điều hành kinh tế vĩ mô.

Đáng chú ý, áp lực tăng giá tập trung chủ yếu ở nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhà ở - điện nước - chất đốt - vật liệu xây dựng và giao thông. Đây đều là những nhóm hàng hóa, dịch vụ có ảnh hưởng lớn đến chi tiêu của hộ gia đình và chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026 ở mức 4,5%, việc giảm giá điện và đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% là những giải pháp có ý nghĩa thiết thực trong điều hành kinh tế. Đặc biệt, những biến động từ xung đột địa chính trị và thị trường năng lượng quốc tế vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung, giá nhập khẩu và hoạt động sản xuất trong nước.

Từ ngày 1-11, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2% so với mức hiện hành, xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Từ 0 giờ ngày 1-11, giá xăng E5RON92 giảm 1.804 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 1.575 đồng/lít nhờ chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt về 0%.