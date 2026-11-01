Hướng đi nào cho thị trường viện dưỡng lão đô thị?

Sáng đưa đi, tối đón về cùng lịch trình rèn luyện thể - trí lực có tổ chức, mô hình dưỡng lão bán trú đang nổi lên tại các đô thị lớn như giải pháp dung hòa giữa đạo hiếu gia đình và nhu cầu tự chủ của người cao tuổi. Tuy nhiên, chuyển hóa một nhu cầu sinh hoạt khách quan thành một dịch vụ trả phí bền vững lại là bài toán kinh doanh đầy thách thức, nơi doanh nghiệp phải cân nội lực vận hành với ngưỡng chi trả của thị trường.

KHOẢNG TRỐNG THỊ TRƯỜNG

Việt Nam đang trải qua tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Dù vậy, cấu trúc tâm lý - xã hội phương Đông khiến mô hình dưỡng lão nội trú truyền thống gặp rào cản lớn về văn hóa. Không phải người cao tuổi nào cũng sẵn sàng rời bỏ không gian sống quen thuộc để chuyển vào sinh sống dài hạn tại các trung tâm tập trung. Nằm giữa hai cực “tự chăm sóc tại nhà” và “nội trú hoàn toàn”, mô hình dưỡng lão bán trú (Daycare Center) xuất hiện như một lựa chọn trung gian: người cao tuổi đến cơ sở sinh hoạt trong giờ hành chính và trở về nhà cùng gia đình vào buổi tối.

Nhu cầu này được kích hoạt bởi hai động lực kinh tế - xã hội rõ rệt tại các đô thị lớn. Một mặt là áp lực quá tải của thế hệ lao động trẻ – những người không thể duy trì việc giám sát, hỗ trợ y tế ban ngày cho cha mẹ. Mặt khác là sự thay đổi trong tư duy của tầng lớp trung lưu cao tuổi: họ không chỉ tìm kiếm một nơi “trông nom thụ động” để đảm bảo an toàn, mà chủ động đòi hỏi một môi trường rèn luyện thể chất, duy trì nhận thức và kết nối xã hội để tránh nguy cơ cô lập tâm lý.

Nhìn nhận về sự dịch chuyển này, bà Trịnh Quang Đồng Dao, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Năng Lượng Sống (đơn vị vận hành Genki House tại TP.HCM), cho biết nhu cầu chăm sóc bán trú vốn đã âm ỉ từ lâu, nhưng gần đây mới được nhận diện rõ nét cùng với tốc độ già hóa dân số. Thực tế tiếp nhận hội viên tại các trung tâm cho thấy thị trường đang phân hóa thành hai nhóm khách hàng rõ rệt: nhóm có nhu cầu hỗ trợ an toàn cơ bản ban ngày và nhóm chủ động chi trả cho các gói rèn luyện sức khỏe thể chất, trí lực chuyên sâu dài hạn.

Tuy nhiên, từ một nhu cầu sinh hoạt khách quan đến quyết định “xuống tiền” mua dịch vụ định kỳ lại là một khoảng cách thương mại rất lớn. Sự trưởng thành của phân khúc kinh doanh này không đo đếm bằng số lượng trung tâm mở mới, mà phụ thuộc vào các chỉ số vận hành cốt lõi: tỷ lệ lấp đầy, độ duy trì hội viên và mức độ sẵn sàng chi trả của khách hàng.

Để thương mại hóa thành công, ranh giới giữa một trung tâm dưỡng lão bán trú chuyên nghiệp và một điểm sinh hoạt tự phát phải được định hình bằng các tiêu chuẩn dịch vụ rõ ràng. Khác với mô hình giữ trẻ hay câu lạc bộ hưu trí, trường bán trú dành cho người cao tuổi yêu cầu sự tích hợp đa ngành.

Bà Đồng Dao nhấn mạnh: “Mô hình này phải dựa trên nền tảng chuyên môn hóa thay vì những hoạt động giải trí rời rạc. Việc tích hợp y học cổ truyền, vật lý trị liệu, rèn luyện trí lực, yoga, khiêu vũ và dinh dưỡng dưỡng sinh trong cùng một mặt bằng vận hành giúp hiện thực hóa các mục tiêu y khoa cụ thể: duy trì khả năng vận động để phòng ngừa té ngã; rèn luyện nhận thức để làm chậm quá trình sa sút trí tuệ và giải tỏa ức chế tâm lý qua giao tiếp nhóm”.

Dù lợi ích y sinh rõ ràng, bài toán thương mại vẫn vướng phải rào cản chi phí. Khảo sát mặt bằng giá tại TP.HCM cho thấy, các gói dịch vụ bán trú cố định (20-24 buổi/tháng) dao động từ 10 đến 14 triệu đồng/tháng. Quy đổi chi phí bình quân khoảng 700.000 đồng/ngày, đây là khoản ngân sách chiếm tỷ trọng đáng kể trong thu nhập của một gia đình trung lưu đô thị. Khi đặt lên bàn cân so sánh với chi phí thuê người giúp việc truyền thống hoặc các khoản chi y tế phát sinh, gia đình bắt buộc phải nhìn thấy kết quả cải thiện sức khỏe thực tế của người thân mới quyết định gia hạn dịch vụ.

Thách thức lớn nhất đối với các nhà đầu tư do đó không nằm ở vốn đầu tư ban đầu, mà ở chi phí tái định hình thói quen tiêu dùng . Văn hóa gia đình Việt Nam vốn quen với việc chăm sóc nội bộ hoặc khoán trắng cho người giúp việc. Chuyển đổi từ cơ chế tự cung tự cấp sang sử dụng dịch vụ bán trú cao cấp trả phí yêu cầu một bước chuyển lớn về mặt nhận thức của cả hai thế hệ: con cái xem đây là khoản đầu tư cho sức khỏe cha mẹ, còn người cao tuổi cởi bỏ tâm lý bị "đẩy ra khỏi nhà".

ÁP LỰC VẬN HÀNH VÀ BÀI TOÁN HỆ SINH THÁI

Về phương diện quản trị kinh doanh, mô hình bán trú chứa đựng rủi ro vận hành cao hơn đáng kể so với mô hình nội trú do tính chất hợp đồng linh hoạt. Không bị ràng buộc bởi hợp đồng cam kết dài hạn, hội viên có thể rời bỏ dịch vụ bất kỳ lúc nào nếu chương trình rèn luyện đơn điệu, không phù hợp thể trạng hoặc thiếu tính kết nối.

Sự biến động lượng hội viên theo ngày tạo ra áp lực đè nặng lên chi phí vận hành cố định. Doanh nghiệp vẫn phải duy trì mặt bằng quy chuẩn tại các vị trí đắc địa, đầu tư hệ thống thiết bị trị liệu đắt tiền và trả lương cho đội ngũ nhân sự chuyên khoa cố định. Để tối ưu hóa biên lợi nhuận và nâng cao tỷ lệ giữ chân khách hàng, các đơn vị buộc phải liên tục cá nhân hóa lộ trình tập luyện và làm mới nội dung hoạt động - một bài toán đòi hỏi chi phí sáng tạo và quản trị không nhỏ.

Chia sẻ về bài toán kinh doanh, đại diện Genki House nhận định, thách thức lớn nhất của mô hình bán trú là tìm được điểm cân bằng giữa chi phí nâng cấp chất lượng dịch vụ và ngưỡng chi trả của thị trường. Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp không nằm ở việc trói buộc khách hàng bằng hợp đồng pháp lý, mà ở khả năng biến các hoạt động ban ngày thành một phần thói quen không thể thiếu trong nhịp sống hằng ngày của người cao tuổi.

Bên cạnh áp lực tài chính, hai điểm nghẽn chiến lược đang kìm hãm quy mô thị trường nằm ở nguồn nhân lực chuyên biệt và sự đứt gãy của hệ sinh thái chăm sóc:

Thứ nhất, rào cản nhân lực: Dưỡng lão bán trú đòi hỏi đội ngũ nhân sự hội tụ đồng thời ba yếu tố: chuyên môn y tế/điều dưỡng lão khoa, kỹ năng sư phạm/sự kiện để tổ chức hoạt động nhóm, và năng lực thấu cảm tâm lý người già. Nguồn cung nhân sự đáp ứng đủ các tiêu chuẩn này trên thị trường hiện gần như bằng không, buộc các doanh nghiệp tư nhân phải tự gánh chi phí đào tạo nội bộ hoặc hợp tác chuyển giao công nghệ từ nước ngoài.

Thứ hai, sự thiếu kết nối hệ sinh thái: Hoạt động bán trú mang tính chất hỗ trợ, phục hồi và nâng cao chất lượng sống, không thể thay thế cho các liệu trình điều trị y tế chuyên sâu tại bệnh viện. Sự phát triển của thị trường này cần một chuỗi liên kết chặt chẽ: bác sĩ lão khoa chủ động kê đơn giải pháp sinh hoạt ban ngày cho bệnh nhân sau điều trị; chính quyền và các tổ chức xã hội tham gia truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng.

Dưỡng lão bán trú không sinh ra để thay thế vai trò chăm sóc của gia đình, cũng không cạnh tranh trực tiếp với mô hình dưỡng lão nội trú dài hạn. Bản chất của mô hình này là một dịch vụ bổ trợ linh hoạt, giải quyết chính xác khoảng trống chăm sóc trong giờ hành chính tại các đô thị nén.

Thị trường dưỡng lão bán trú tại Việt Nam được các doanh nghiệp nhìn nhận vẫn đang ở giai đoạn bình minh với dư địa phát triển rất lớn nhờ làn sóng già hóa dân số và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu. Dù vậy, triển vọng tương lai sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng chứng minh giá trị thực tế đối với sức khỏe người cao tuổi, khả năng tối ưu hóa chi phí vận hành và nỗ lực xây dựng mức phí tiệm cận hơn với sức mua của số đông gia đình đô thị.