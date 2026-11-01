Hiện nay, hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thường xuất hiện ở nhiều lĩnh vực như: bất động sản, bảo hiểm, viễn thông hay những giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử.

Đặc điểm chung là các điều khoản trong hợp đồng thường được doanh nghiệp xây dựng sẵn để áp dụng cho nhiều khách hàng. Người tiêu dùng ít có cơ hội tham gia điều chỉnh nội dung.

Đáng chú ý, phía sau những bản hợp đồng dài hàng chục trang hay một thao tác xác nhận tưởng chừng đơn giản có thể là những quy định ràng buộc về thanh toán, hoàn tiền, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp mà người tiêu dùng chưa thực sự hiểu rõ.

Khi phát sinh tranh chấp, những điều khoản này có thể trở thành bất lợi, khiến người tiêu dùng gặp khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Vậy, doanh nghiệp có được toàn quyền đặt ra các điều khoản trong hợp đồng? Pháp luật quy định như thế nào để ngăn chặn những điều khoản bất lợi và bảo vệ người tiêu dùng?

Những vấn đề này sẽ được làm rõ trong Podcast hôm nay với chủ đề “Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung”, qua các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và phân tích của chuyên gia.

Thực hiện: Trần Khoa