Chứng khoán tuần qua: VN-Index 'trả điểm', dòng tiền lùi về phòng thủ

Sắc đỏ bao trùm bảng điện, thanh khoản suy yếu phản ánh rõ tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư - ảnh:BN

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại tuần giao dịch (từ 26-30/10) với diễn biến điều chỉnh mạnh sau nhịp hưng phấn trước đó. VN-Index đóng cửa tại 1.741,62 điểm, giảm 32,53 điểm (tương đương 1,83%) so với cuối tuần trước. Diễn biến này trái ngược hoàn toàn với thành quả tăng 4% (hơn 68 điểm) vừa thiết lập, chính thức chấm dứt chuỗi phục hồi ngắn hạn.

Sự suy yếu thể hiện rõ khi sắc đỏ chiếm ưu thế trong 4/5 phiên giao dịch. Các chỉ số phụ cũng đồng loạt chịu áp lực: VN30-Index giảm 2,73% xuống 1.855,04 điểm, trong khi HNX-Index mất 9,96 điểm (-3,79%), lùi về 252,74 điểm. Thực tế, sau khi tiếp cận vùng 1.750 - 1.780 điểm trong tuần trước, VN-Index chủ yếu giằng co. Đáng chú ý, trong phiên cuối tuần 30/10, chỉ số có thời điểm lùi sâu về vùng 1.720 - 1.730 điểm, rớt 13,99 điểm trước khi có lực cầu nâng đỡ để giữ mốc 1.741,62. Việc chưa vượt được vùng kháng cự chưa đủ kết luận xu hướng tăng đã dứt, nhưng cho thấy thị trường đang rất thiếu động lực để bứt phá.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán, không chỉ tập trung ở vài cổ phiếu riêng lẻ mà lan rộng ra nhiều nhóm ngành cốt lõi như công nghiệp, vận tải, hàng tiêu dùng, bất động sản và chứng khoán. Riêng nhóm ngân hàng ghi nhận áp lực lớn trong phiên cuối tuần khi hàng loạt mã chìm trong sắc đỏ như LPB (-3,22%), TCB (-3,36%), SSB (-3,53%) hay MBB (-2,03%).

Điểm đáng lưu tâm nhất là trạng thái “teo tóp” của thanh khoản. Theo thống kê của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), khối lượng giao dịch trên HOSE giảm 9,9% so với tuần trước, giá trị bình quân chỉ đạt khoảng 14.700 tỷ đồng/phiên và liên tục nằm dưới ngưỡng trung bình 20 phiên. Dòng tiền chọn cách đứng ngoài quan sát, chưa sẵn sàng gia tăng vị thế trong bối cảnh rủi ro ngắn hạn gia tăng.

Tâm điểm chú ý của tuần qua thuộc về đà bán tháo tại cổ phiếu PNJ (CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận). Đóng cửa phiên 30/10, PNJ lùi 3,43% về mức 15.500 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh bùng nổ gần 9,4 triệu đơn vị, khiến vốn hóa bốc hơi sâu xuống mức 7.931 tỷ đồng.

Cú sốc giá này đi kèm bức tranh kinh doanh ảm đạm khi PNJ báo lỗ sau thuế 258 tỷ đồng trong quý III, giảm đột biến so với khoản lãi 496 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tổng mức lỗ trong 2 quý gần nhất của doanh nghiệp lên tới khoảng 996 tỷ đồng. Đáng chú ý hơn, ngày 30/10/2026, Chứng khoán MBS phát đi thông báo dự kiến bán giải chấp 2,17 triệu cổ phiếu PNJ của bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung, thực hiện bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Bên cạnh các cổ phiếu riêng lẻ, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là gánh nặng khi khối này xả ròng 2.692 tỷ đồng trên toàn thị trường. FPT là tâm điểm xả hàng với giá trị 782 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Danh sách bán ròng tiếp nối bởi VPL (353 tỷ đồng), VIC (287 tỷ đồng), GMD (212 tỷ đồng), SSI (148 tỷ đồng) và BID (125 tỷ đồng). Hàng loạt mã ngân hàng như MSB, STB, LPB cũng bị bán ròng trên 100 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại hiếm hoi gom mua MSN (172,66 tỷ đồng), VCB (123,25 tỷ đồng) và TCB (97,73 tỷ đồng) nhưng không đủ để cân bằng áp lực chung.

Bước sang giai đoạn tới, giới phân tích giữ thái độ thận trọng. CTCP Chứng khoán BIDV (BSC) đánh giá 1.735 điểm là vùng hỗ trợ quan trọng cần giữ vững. Nếu phe bán tiếp tục áp đảo, VN-Index có thể quay lại kiểm định mốc 1.735 - 1.740 điểm. Khả năng bám trụ tại đây sẽ là yếu tố quyết định xem thị trường đang tích lũy hay phải tìm kiếm mặt bằng giá thấp hơn. Đồng quan điểm, SHS cho rằng khi phần lớn các nhóm ngành vẫn trong xu hướng giảm hoặc tích lũy dài hạn, cơ hội đầu tư chưa nhiều, nhà đầu tư nên ưu tiên kiểm soát rủi ro thay vì mở rộng vị thế.

Nhìn rộng hơn về bức tranh dài hạn, xu hướng thanh khoản suy giảm từ đầu năm 2026 đến nay đang đặt ra nhiều thách thức. Ông Dominic Scriven - Nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT Dragon Capital chỉ ra rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam đang nằm trong một "cuộc chiến khốc liệt" nhằm cạnh tranh nguồn vốn toàn cầu, khi dòng tiền lớn bị hút mạnh về các lĩnh vực công nghệ và AI.

Dù việc thuyết phục nhà đầu tư quốc tế rót vốn dài hạn đang gặp khó, ông Scriven vẫn đánh giá cao nội lực và sức chống chịu của chứng khoán Việt Nam so với khu vực. Chuyên gia này nhấn mạnh, trong bối cảnh khối ngoại rút ròng, câu chuyện nâng hạng thị trường đóng vai trò then chốt. Nâng hạng không chỉ thu hút dòng vốn bắt buộc từ các quỹ thụ động, mà quan trọng hơn là tạo ra thước đo tham chiếu uy tín, mở đường cho những dòng tiền lớn từ các quỹ đầu tư chủ động phân bổ nguồn vốn vào Việt Nam.