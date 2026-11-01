Giá vàng hôm nay (1-11): Vàng SJC giảm 2,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay giảm mạnh ở cả hai chiều tại một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, vàng miếng các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đồng loạt giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, giao dịch ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 134,5 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 2,4 triệu đồng/lượng bán ra so với sáng qua.

Giá vàng hôm nay (1-11): Giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm mạnh. Ảnh minh họa: thuonghieucongluan.com.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 1-11 như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng giảm rất mạnh ở hầu hết các thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 131,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 132,8 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 134 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 133,6 - 137,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,5 triệu đồng /lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.876,4 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm đến 3,64% trong phiên giao dịch cuối tuần, về mức thấp nhất trong vòng 1 năm. Ảnh chụp màn hình

Giá vàng thế giới trải qua một tuần giao dịch đầy biến động với áp lực bán gia tăng mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn, các dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực củng cố kỳ vọng thắt chặt tiền tệ và làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán kéo theo hoạt động thanh lý tài sản trên diện rộng.

Theo khảo sát dự báo giá vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, tâm lý lạc quan của giới chuyên gia Phố Wall gần như suy giảm hoàn toàn sau khi giá vàng xuyên thủng mốc 3.900 USD/ounce. Trong số 16 chuyên gia tham gia khảo sát, chỉ 1 người, chiếm 6%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới; 10 người, tương đương 63%, nhận định giá vàng tiếp tục giảm; trong khi 5 người còn lại, tương đương 31%, cho rằng giá vàng đi ngang hoặc chưa thể xác định xu hướng.

Trái ngược với tâm lý thận trọng của giới chuyên gia, các nhà đầu tư cá nhân vẫn nghiêng về kịch bản phục hồi. Khảo sát trực tuyến với 184 nhà đầu tư cá nhân của Kitco cho thấy, 53% dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, 30% nhận định giá giảm và 16% cho rằng thị trường sẽ đi ngang. Sự khác biệt trong kết quả hai cuộc khảo sát phản ánh tâm lý chưa đồng nhất của thị trường, khi giới chuyên gia ngày càng thận trọng trước rủi ro giảm sâu, còn nhà đầu tư cá nhân vẫn kỳ vọng lực mua bắt đáy có thể giúp giá vàng phục hồi.

Nhận định về triển vọng thị trường, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex cho rằng, sức hấp dẫn của vàng đang suy giảm đáng kể. Theo ông, nếu giá tiếp tục thiết lập các mức đáy mới trong năm, kim loại quý có thể lùi về vùng 3.750-3.850 USD/ounce.

Trong khi đó, ông Daniel Pavilonis, Nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group, cảnh báo việc vàng và bạc phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn có thể mở ra một đợt điều chỉnh sâu và kéo dài hơn. Theo ông, thị trường đang chứng kiến hoạt động tháo gỡ các vị thế đầu tư, trong bối cảnh lạm phát vẫn hiện hữu và thị trường chứng khoán suy yếu. Nếu làn sóng thanh lý tài sản tiếp tục lan rộng trên các thị trường tài chính, vàng có thể phải đối mặt với áp lực bán lớn hơn. Ông cho rằng giá vàng thậm chí có thể lùi về khoảng 3.000 USD/ounce trước khi ổn định trở lại trong quý I năm tới.

Trong tuần tới, thị trường sẽ tập trung theo dõi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10. Bên cạnh đó, các dữ liệu về hoạt động sản xuất, dịch vụ, số việc làm còn trống và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cũng sẽ được công bố. Đây là những thông tin quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá sức khỏe kinh tế Mỹ và triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 1,606 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,656 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại một số điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1,501 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,568 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,505 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,572 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 49 USD/ounce.