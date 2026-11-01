Elon Musk mất 57 tỷ USD chỉ trong 1 tuần

Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk hiện sở hữu khoảng 868,5 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk vừa trải qua một tuần biến động mạnh về tài sản. Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes, cập nhật ngày 31/10 (giờ Mỹ), khối tài sản của ông còn khoảng 868,5 tỷ USD, giảm 57 tỷ USD, tương đương 6,16% so với một tuần trước.

Dù vậy, Musk vẫn bỏ xa người đứng thứ hai là nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, hiện sở hữu 361,3 tỷ USD. Khoảng cách giữa hai người lên tới hơn 507 tỷ USD, cho thấy vị thế đặc biệt của ông chủ Tesla và SpaceX trong giới siêu giàu.

Đáng chú ý, Musk không phải người duy nhất chứng kiến hàng chục tỷ USD tài sản biến mất trên bảng xếp hạng trong những ngày cuối tháng 10.

Những người giàu nhất thế giới đồng loạt mất tiền

Theo Forbes, Larry Page, đồng sáng lập Google, mất 29,4 tỷ USD trong một tuần, khiến tài sản còn 232,7 tỷ USD. Người đồng sáng lập Sergey Brin cũng giảm 27 tỷ USD, xuống 214,3 tỷ USD.

Tổng cộng, hai tỷ phú đứng sau Google mất khoảng 56,4 tỷ USD, gần tương đương mức sụt giảm của riêng Elon Musk.

Trong khi đó, tài sản của Michael Dell, nhà sáng lập Dell Technologies, giảm 11,6 tỷ USD, còn 228,5 tỷ USD. Jeff Bezos cũng mất 6,5 tỷ USD, tương đương 1,76% khối tài sản.

Nguồn: Forbes Real-Time Billionaires, cập nhật lúc 16h50 ngày 31/10 theo giờ miền Đông Mỹ.

Chỉ riêng năm tỷ phú này đã ghi nhận mức giảm tài sản tổng cộng 131,5 tỷ USD trong một tuần. Phần lớn tài sản của họ gắn với cổ phần tại những tập đoàn công nghệ hàng đầu, khiến giá trị tài sản cá nhân biến động mạnh theo thị trường chứng khoán.

Áp lực lớn nhất trong tuần qua đến từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những khoản chi khổng lồ dành cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngày 29/10, cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google, giảm mạnh sau báo cáo kinh doanh quý III không đạt kỳ vọng. Theo Forbes, giá trị vốn hóa của tập đoàn có thời điểm bốc hơi gần 500 tỷ USD chỉ trong một phiên.

Do Larry Page và Sergey Brin đều nắm lượng cổ phần lớn tại Alphabet, cú giảm giá cổ phiếu nhanh chóng kéo tài sản của hai nhà sáng lập đi xuống. Forbes ghi nhận riêng trong buổi sáng 29/10, tổng tài sản của họ có lúc giảm khoảng 60 tỷ USD.

Alphabet vẫn tăng trưởng mạnh ở mảng điện toán đám mây, nhưng hoạt động tìm kiếm không đạt mức tăng doanh thu mà giới phân tích kỳ vọng. Trong khi đó, doanh nghiệp tiếp tục chi hàng chục tỷ USD để mở rộng hạ tầng AI.

Tình trạng tương tự xuất hiện ở nhiều tập đoàn công nghệ khác. Nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi về thời điểm những khoản đầu tư vào trung tâm dữ liệu, chip và hạ tầng điện toán có thể tạo ra lợi nhuận tương xứng.

Elon Musk tài trợ kỷ lục cho bầu cử giữa kỳ Mỹ

Giữa lúc giá trị tài sản biến động mạnh, Elon Musk tiếp tục gây chú ý bởi quy mô những khoản chi ngoài hoạt động kinh doanh.

Theo dữ liệu của Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ được Al Jazeera tổng hợp ngày 27/10, Musk đã đóng góp khoảng 446 triệu USD cho các tổ chức vận động chính trị trong chu kỳ bầu cử giữa kỳ năm 2026. Ông là nhà tài trợ cá nhân lớn nhất được ghi nhận trong chu kỳ này.

Elon Musk phát biểu tại một sự kiện của tổ chức vận động America PAC ở Pennsylvania, Mỹ, tháng 10/2024. Ảnh: Reuters.

Con số trên vượt xa mức đóng góp của nhiều tỷ phú Mỹ khác. Elizabeth và Richard Uihlein, những người sáng lập doanh nghiệp cung ứng Uline, đóng góp khoảng 150 triệu USD, còn gia đình tỷ phú Jeff Yass đóng góp khoảng 110 triệu USD.

Theo CNN, riêng America PAC, tổ chức vận động do Musk quản lý, đã nhận gần 216 triệu USD từ ông. Nhóm này tham gia các hoạt động vận động tại hơn 40 cuộc đua vào Quốc hội Mỹ, trong đó bang Texas là một địa bàn trọng điểm. Khoản đóng góp gần nửa tỷ USD cho hoạt động chính trị của Musk chỉ tương đương khoảng 0,05% giá trị tài sản Forbes ước tính ông đang sở hữu.