PVTrans nói gì về triển vọng lợi nhuận quý IV khi loạt tàu lớn trở lại khai thác sau sửa chữa?

Ảnh: PVTrans

Trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư quý III, lãnh đạo Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVTrans - Mã: PVT) cho biết việc một số tàu lớn phải lên dock sửa chữa trong quý III đã ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác.

Sang quý IV, các tàu này đã trở lại hoạt động, trong khi số tàu dự kiến tiếp tục bảo dưỡng chủ yếu không thuộc nhóm tàu dầu thô lớn như quý trước.

Theo ban lãnh đạo, PVTrans hiện có đội tàu gồm 68 chiếc. Với chu kỳ kiểm tra trung gian khoảng 2,5 năm và kiểm tra đặc biệt 5 năm, bình quân mỗi năm có khoảng một phần ba đội tàu phải lên đốc, tùy thuộc vào tuổi tàu và tình trạng kỹ thuật.

“Trong quý IV, chúng tôi vẫn có khoảng 4–5 tàu lên dock, nhưng không phải những tàu dầu thô lớn như trong quý III”, đại diện PVTrans chia sẻ.

Trong số các tàu lên dock quý trước có Apollo và Poseidon. Đại diện PVTrans cho biết cả hai tàu đã hoàn tất sửa chữa và tiếp tục hoạt động trên thị trường quốc tế. Cụ thể, Poseidon tiếp tục thực hiện hợp đồng vận chuyển theo chuyến từ Mỹ đến Đài Loan, còn Apollo được khai thác theo hình thức cho thuê định hạn (TC).

Thời gian lên dock phụ thuộc vào khối lượng công việc sửa chữa. Với những tàu có ít hạng mục cần xử lý, quá trình này thường kéo dài khoảng 18–25 ngày; đối với các tàu cần sửa chữa nhiều, thời gian có thể lên tới 40–50 ngày.

Chi phí bảo dưỡng cũng phụ thuộc vào tuổi tàu, kích thước và tình trạng kỹ thuật. Trong các phân khúc PVTrans đang khai thác, tàu dầu thô thường có chi phí sửa chữa lớn nhất do kích thước lớn. Doanh nghiệp không công bố chi phí lên đốc cụ thể của tàu Apollo, song cho biết khoản chi phí này được phân bổ và ghi nhận vào giá vốn.

Vì sao chi phí nguyên vật liệu tăng hơn 500 tỷ đồng?

Liên quan đến khoản chi phí nguyên vật liệu quý III tăng hơn 500 tỷ đồng so với cùng kỳ, đại diện PVTrans cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ việc mở rộng quy mô đội tàu và biến động giá nhiên liệu.

Cụ thể, trong năm 2025, công ty đầu tư thêm 7 tàu. Sang năm 2026, các tàu này được khai thác trọn năm, kéo theo chi phí nhiên liệu và vận hành tăng so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, biến động địa chính trị khiến giá nhiên liệu tăng mạnh. Theo ban lãnh đạo, giá dầu nhiên liệu có thời điểm tăng khoảng 150% so với năm trước, góp phần làm tăng chi phí khai thác.

Đối với chi phí dịch vụ mua ngoài, đại diện PVTrans cho biết khoản mục này còn liên quan đến việc thuê tàu bên ngoài để đáp ứng nhu cầu vận chuyển của khách hàng.

Về tình hình khai thác, lãnh đạo công ty cho biết toàn bộ 68 tàu đều có việc làm, không có tàu phải nằm chờ do thiếu hàng hoặc nguyên nhân kỹ thuật, ngoại trừ thời gian bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ.

Ảnh: PVTrans

Đàm phán lại hợp đồng khi giá cước tăng

Về hoạt động vận tải, lãnh đạo PVTrans cho biết thời điểm kết thúc hợp đồng định hạn của các tàu không giống nhau. Do đó, việc điều chỉnh giá cước phụ thuộc vào thời điểm từng tàu hết hạn và tiến hành đàm phán lại hợp đồng.

Công ty hiện ưu tiên các hợp đồng TC thời hạn một năm nhằm duy trì tính ổn định. Với những phân khúc có mức giá cước thuận lợi, PVTrans cũng đã ký một số hợp đồng kéo dài hai năm. Trong khi đó, hợp đồng 6 tháng ít được sử dụng hơn, chủ yếu được cân nhắc khi thị trường có xu hướng tăng mạnh để tạo cơ hội điều chỉnh giá cước.

Đối với hai tàu VLGC đang khai thác theo hợp đồng TC tại Trung Đông, ban lãnh đạo cho biết mức giá cước hiện tại tương đối tốt và đóng góp đáng kể vào hiệu quả kinh doanh của công ty, song không công bố mức giá cụ thể.

Lý giải việc kết quả kinh doanh vẫn biến động dù phần lớn đội tàu được khai thác theo hợp đồng định hạn, đại diện PVTrans cho biết các hợp đồng có thời điểm kết thúc khác nhau. Với đội tàu gồm 68 chiếc, thời điểm tái ký của mỗi tàu không giống nhau, khiến mức giá cước bình quân thay đổi theo diễn biến thị trường.

Về triển vọng quý IV, lãnh đạo PVTrans cho biết công ty đang tận dụng thời điểm giá cước tăng để đàm phán lại các hợp đồng đến hạn, đồng thời đưa những tàu lớn đã lên dock trong quý III trở lại khai thác.

"Đây cũng là mong muốn của PVTrans và là điều chúng tôi đang cố gắng thực hiện, đặc biệt với những hợp đồng đến hạn được đàm phán trong quý IV", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Về tiến độ thực hiện kế hoạch năm, ban lãnh đạo cho biết PVTrans đã hoàn thành sớm khoảng ba tháng chỉ tiêu lợi nhuận, trong khi doanh thu cũng cơ bản hoàn thành kế hoạch.

Công ty kỳ vọng doanh thu cả năm sẽ vượt mức được Đại hội đồng cổ đông giao, song chưa đưa ra con số dự phóng cụ thể về lợi nhuận quý IV.