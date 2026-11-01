'Thần đồng' 14 tuổi lập startup ở Dubai, họp kinh doanh từ năm 6 tuổi

Jainam Jain thành lập công ty ở tuổi 14. Ảnh: Startupfox

Ở tuổi 14, khi nhiều bạn đồng trang lứa vẫn dành phần lớn thời gian cho trường học và các hoạt động tuổi teen, Jainam Jain đã trở thành nhà sáng lập Mengo Engine, một startup trí tuệ nhân tạo (AI) hướng đến doanh nghiệp.

Văn phòng làm việc của cậu nằm tại tầng 141 của Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trước khi thành lập startup AI, Jainam Jain đã gây chú ý khi hoàn thành chương trình IGCSE lớp 10 chỉ trong 105 ngày. Thiếu niên gốc Ấn Độ này còn từng diễn thuyết tại TEDx, viết sách và được truyền thông giới thiệu là sở hữu hai bằng sáng chế.

Khởi nghiệp sau những năm tháng làm YouTube

Theo Times of India, Jainam sinh ra tại Pune, Ấn Độ. Gia đình chuyển đến Dubai khi cậu khoảng 5 tuổi. Mối quan tâm đến kinh doanh của Jainam bắt đầu từ khá sớm: Năm 6 tuổi, cậu được cha đưa đến một cuộc họp kinh doanh đầu tiên.

Trải nghiệm đó giúp Jainam tiếp xúc với môi trường kinh doanh từ khi còn nhỏ. Trong những cuộc phỏng vấn với truyền thông, cậu cho biết gia đình khuyến khích cậu và em gái Jivika Jain thử sức với những mục tiêu lớn, đồng thời không quá lo lắng nếu thất bại.

Một năm sau, Jainam cùng em gái bắt đầu làm video trên YouTube với kênh JJFuntime. Nội dung ban đầu xoay quanh việc mở hộp đồ chơi, sau đó mở rộng sang thí nghiệm khoa học và các video giáo dục.

Kênh thu hút hơn 100.000 người đăng ký chỉ trong ba tháng. Về sau, cộng đồng người theo dõi tăng lên hơn 150.000 người, theo thông tin được công bố trên website cá nhân của Jainam.

Jainam (ngoài cùng bên trái) cùng bố mẹ, em gái và Bộ trưởng Khoan dung và Chung sống UAE. Ảnh: Gulfnews.

Việc làm nội dung không chỉ giúp hai anh em tiếp cận khán giả trực tuyến. Khi kênh phát triển, họ còn được các trường học mời đến thực hiện thí nghiệm, chia sẻ trải nghiệm và nói chuyện với học sinh.

Từ một hoạt động ngoài giờ, YouTube dần mở ra cơ hội để Jainam rèn luyện khả năng giao tiếp, thuyết trình và truyền đạt kiến thức. Những kỹ năng này cũng trở thành một phần trong hành trình khởi nghiệp sau đó.

Năm 2022, hai anh em đặt mục tiêu thực hiện 100 buổi chia sẻ trong 50 ngày. Kết quả, họ tổ chức được 120 sự kiện, di chuyển hơn 6.000 km và tiếp cận trên 50.000 người, theo lời Jainam được Times of India dẫn lại.

Theo India Today, Jainam bắt đầu tìm hiểu những con đường học tập thay thế khi 12 tuổi. Cậu phát hiện hệ thống đánh giá Cambridge cho phép thí sinh dự thi chương trình Chứng chỉ Giáo dục Trung học Quốc tế (IGCSE) mà không bị giới hạn bởi độ tuổi.

Sau khi tìm được một trường tại Jaipur hỗ trợ lộ trình này, Jainam hoàn thành chương trình IGCSE lớp 10 sau khoảng 105 ngày học tập và thi cử. Em gái của Jainam cũng thử sức với mục tiêu tương tự và hoàn thành chương trình lớp 10 khi mới 10 tuổi, theo tờ báo Ấn Độ.

Việc rút ngắn thời gian học giúp Jainam có thêm thời gian dành cho các dự án cá nhân.

Ngoài việc học nhanh, Jainam còn cho biết mình thực hiện những thử thách cá nhân kéo dài 50 ngày. Các mục tiêu từng được đặt ra gồm đọc 50 cuốn sách hoặc tham dự 50 sự kiện kết nối kinh doanh.

Cậu cũng đã có một bài nói chuyện tại sự kiện TEDx, viết sách và sở hữu hai bằng sáng chế, theo NDTV. Những thành tích này góp phần đưa Jainam đến với công chúng ngoài phạm vi các hoạt động kinh doanh.

CEO trẻ tuổi muốn trở thành "đồng sáng lập AI" của doanh nghiệp

Sau những trải nghiệm với nội dung số và hoạt động cộng đồng, Jainam chuyển hướng sang phát triển sản phẩm công nghệ.

Startup Mengo Engine được xây dựng nhằm giúp doanh nghiệp tự động hóa nhiều công việc liên quan đến tiếp thị, sản xuất nội dung, quản lý khách hàng tiềm năng, bán hàng và giao tiếp với khách hàng.

Jainam Jain tại một sự kiện. Thiếu niên gốc Ấn Độ là nhà sáng lập startup AI Mengo Engine. Ảnh: India Today.

Theo mô tả trên website cá nhân, Jainam hình dung Mengo như một "đồng sáng lập AI" cho doanh nghiệp: người dùng cung cấp một số thông tin đầu vào, nền tảng sẽ hỗ trợ xây dựng hệ thống tiếp thị, kế hoạch nội dung trong 365 ngày, chiến dịch truyền thông và quy trình chuyển đổi khách hàng tiềm năng.

Thay vì phải phối hợp nhiều công cụ và thực hiện từng công đoạn riêng lẻ, doanh nghiệp có thể sử dụng AI để hỗ trợ các công việc này trên cùng một nền tảng.

Đối tượng mà Mengo hướng đến gồm những người tự kinh doanh, nhà sáng lập startup, công ty cung cấp dịch vụ tiếp thị và doanh nghiệp nhỏ. Đây là nhóm thường phải đảm nhiệm nhiều công việc cùng lúc, trong khi nguồn lực nhân sự và ngân sách có thể hạn chế.

Times of India dẫn lời Jainam cho biết tính đến tháng 6, khoảng 100 doanh nghiệp đã đăng ký vào danh sách chờ sử dụng sản phẩm khi nền tảng còn trong giai đoạn thử nghiệm beta.