iPhone Duo 2 và áp lực năm 2027: Apple có thể lật ngược tình thế sau sự cố nứt màn hình?

Apple buộc phải tung ra iPhone Duo trong năm 2026 dù sản phẩm chưa thực sự hoàn thiện, và năm 2027 mới là thời điểm mang tính quyết định. Chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên đang vướng nhiều phản ánh về độ bền màn hình, trong khi thế hệ kế nhiệm iPhone Duo 2 phải gánh nhiệm vụ lấy lại niềm tin của người dùng.

Người hâm mộ có lý do để thất vọng khi Apple mất tới 7 năm mới tham gia thị trường điện thoại gập. Đáng lo ngại hơn, sản phẩm đầu tiên của hãng có thể đã châm ngòi cho một bê bối về độ bền màn hình, được cộng đồng công nghệ gọi là “Crackgate”.

Crackgate: khi lỗi màn hình không còn là trường hợp cá biệt

Cái tên “Crackgate” có thể còn quá sớm để sử dụng, bởi Apple chưa công bố chính xác số lượng iPhone Duo bị ảnh hưởng. Con số có thể chỉ là vài trăm thiết bị hoặc nhiều hơn. Tuy nhiên, các sự cố này dường như không còn đơn thuần là trường hợp của ba, bốn hay thậm chí 10 người dùng kém may mắn.

Hàng loạt người dùng phản ánh về sự cố lỗi màn hình iPhone Duo. Ảnh: X

Các vấn đề liên quan đến iPhone Duo xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Một trong những lỗi được phản ánh nhiều nhất là khu vực phía dưới bên phải màn hình bị nứt hoặc hư hỏng, kèm theo một đường sọc dày và rất dễ nhận thấy. Video ghi lại sự cố, bài đăng phàn nàn của người dùng và bình luận từ giới đánh giá công nghệ đang lan truyền rộng rãi.

Đáng chú ý, không ít người đã phải tiết kiệm trong nhiều tháng để sở hữu chiếc điện thoại có giá khởi điểm 1.999 USD (khoảng 2.000 USD), nhưng lại thấy thiết bị gặp trục trặc chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Các nhà đánh giá công nghệ cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước những vấn đề về độ bền, còn iPhone Duo trở thành đề tài cho hàng loạt ảnh chế trên Internet.

Rủi ro lớn hơn nằm ở cả thị trường màn hình gập

Theo nguồn tin, điều đáng quan tâm không hẳn là hình ảnh thương hiệu Apple bị tổn hại đến đâu. Khi đã nằm trong nhóm ba công ty có giá trị lớn nhất thế giới, việc được mọi người yêu thích có lẽ không còn là ưu tiên hàng đầu của hãng, và một tập đoàn quy mô như vậy hoàn toàn có khả năng vượt qua các đợt chỉ trích.

Vấn đề lớn hơn là tương lai của smartphone màn hình gập. Người dùng cần những chiếc điện thoại gập ngày càng tốt hơn, giá dễ tiếp cận hơn, camera chất lượng hơn và đủ bền để dùng lâu dài. Sự tham gia của Apple vốn được kỳ vọng thúc đẩy cả thị trường phát triển nhanh hơn. Nếu sản phẩm đầu tiên gặp vấn đề nghiêm trọng về chất lượng, tác động tích cực ấy có thể bị đảo ngược.

Vì sao Apple không thể chờ thêm?

Các báo cáo mới nhất cho rằng nguyên nhân nứt màn hình xuất phát từ việc Apple vội vàng đưa sản phẩm ra thị trường. Nhận định này có thể đúng, nhưng Apple gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc ra mắt iPhone Duo trong năm 2026.

Lý do là năm 2027 đánh dấu 20 năm chiếc iPhone đầu tiên ra đời. Năm 2007, Steve Jobs giới thiệu iPhone thế hệ đầu tiên, mở ra cuộc cách mạng trong ngành điện thoại di động. Hai thập kỷ sau, Apple cần một sản phẩm đủ sức tạo dấu ấn tương tự, và một chiếc iPhone gập liên tục gặp sự cố về độ bền chắc chắn không phải hình ảnh hãng muốn gắn với cột mốc này.

iPhone Duo 2 cần nhiều hơn một bản vá lỗi

Vì vậy, iPhone Duo 2 phải đảm nhận nhiệm vụ đặc biệt khó khăn. Sản phẩm không chỉ cần khắc phục toàn bộ nhược điểm của thế hệ đầu mà còn phải có nâng cấp phần cứng đủ lớn để người dùng quên đi các tranh cãi hiện tại.

Viên pin dung lượng lớn hơn.

Hệ thống camera tốt hơn.

Bản lề bền bỉ hơn.

Đây là những hướng nâng cấp đáng chú ý, nhưng nguồn tin nhấn mạnh rằng chỉ cải thiện vài thông số là chưa đủ. Nếu iPhone Duo 2 chỉ là phiên bản cũ được gia cố để không còn nứt màn hình, Apple khó thuyết phục người dùng rằng đây là một bước tiến thực sự.

Với mức giá khởi điểm 1.999 USD, kỳ vọng dành cho một chiếc iPhone gập cao cấp lớn hơn nhiều so với việc thiết bị chỉ hoạt động ổn định. Người dùng muốn trải nghiệm khác biệt, camera xứng đáng với mức giá và độ bền đủ dùng trong nhiều năm. Apple cũng cần chứng minh rằng hãng làm ra được sản phẩm tốt hơn những đối thủ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Một năm để tìm nguyên nhân và hoàn thiện thế hệ kế nhiệm

Apple hiện chỉ còn khoảng một năm để tìm ra nguyên nhân thực sự đằng sau sự cố của iPhone Duo, đồng thời hoàn thiện thế hệ kế nhiệm. Nếu ra mắt năm 2027 như dự kiến, iPhone Duo 2 sẽ không đơn thuần là một bản nâng cấp mà còn là cơ hội để hãng lấy lại niềm tin, chứng minh năng lực kỹ thuật và khẳng định vị thế trong phân khúc mà mình tham gia khá muộn.

Nếu làm tốt, Apple vẫn có thể biến thất bại ban đầu thành bước đệm cho một thế hệ thiết bị hoàn thiện hơn. Ngược lại, nếu iPhone Duo 2 tiếp tục gặp vấn đề về độ bền, thiếu nâng cấp đáng kể hoặc không tạo ra trải nghiệm vượt trội, hãng sẽ đối mặt với câu hỏi lớn hơn: liệu có đáng để tiếp tục theo đuổi thị trường điện thoại màn hình gập hay không?