Hơn 100 doanh nghiệp Halal sẽ tham dự Vietnam Foodexpo 2026 tại TP HCM

Các doanh nghiệp trao đổi tại Vietnam Foodexpo 2025. Nguồn: Cục Xúc tiến thương mại

Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026 (Vietnam Foodexpo 2026) sẽ diễn ra từ ngày 11 – 14/11/2026 tại TP HCM, do Bộ Công Thương chủ trì, giao Cục Xúc tiến thương mại phối hợp tổ chức.

Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, nông sản và thủy sản tại Việt Nam, được tổ chức lần đầu vào năm 2015. Các ngành hàng trưng bày, giới thiệu tại triển lãm phong phú, trải rộng khắp các lĩnh vực như hàng nông sản; thủy sản; thực phẩm chế biến và đồ uống; máy móc, thiết bị, công nghệ chế biến, đóng gói...

Năm 2026, triển lãm được triển khai với quy mô lớn nhất từ trước tới nay: Hơn 700 gian hàng của trên 500 doanh nghiệp uy tín trong nước và hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Hà Lan, Australia, Italy...

Đáng chú ý, triển lãm sẽ có sự xuất hiện của hơn 100 doanh nghiệp sở hữu chứng chỉ Halal. Đây là bước đi chiến lược giúp nông sản, thực phẩm Việt tiếp cận thị trường Halal toàn cầu với khoảng 2 tỷ người tiêu dùng tại 112 quốc gia, tương đương khoảng 25% dân số thế giới.

Các doanh nghiệp trao đổi tại Vietnam Foodexpo 2025. Nguồn: Cục Xúc tiến thương mại

Một trong những dấu ấn đặc biệt khác là việc lần đầu tiên Vietnam Foodexpo kết hợp cùng SIAL (thương hiệu triển lãm thực phẩm hàng đầu thế giới), qua đó khách tham quan, doanh nghiệp vừa có thể tiếp cận sản phẩm Việt Nam và các thương hiệu trong mạng lưới SIAL; vừa khai thác hệ sinh thái đối tác đa dạng; cập nhật xu hướng tiêu dùng mới nhất, công nghệ chế biến hiện đại...

Theo Cục Xúc tiến thương mại, doanh nghiệp tham dự Vietnam Foodexpo 2026 đã cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ, không chỉ đa dạng về sản phẩm mà còn chú trọng đầu tư chất lượng, công nghệ.

Theo thống kê, hơn 90% doanh nghiệp tham dự đáp ứng các tiêu chuẩn HACCP, ISO; hơn 80% doanh nghiệp sở hữu các chứng nhận quốc tế như BRC, FSSC, Halal, EU Organic và các chứng nhận liên quan để xuất khẩu vào những thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ, châu Âu...

Cùng với việc trưng bày hàng hóa, trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra các hoạt động kết nối khác như Hội nghị Quốc tế ngành Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026; Diễn đàn Chính sách phát triển thương mại trong nước lần III (2026); Kết nối giao thương với chuỗi các siêu thị; Hội nghị giao thương, kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc; Hội nghị giao thương Việt Nam - Malaysia …