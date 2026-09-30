Hạt nhân ở vùng khó

Những quần chúng ưu tú thuộc 7 chi bộ của Đảng bộ xã Hùng Lợi được kết nạp Đảng.

Đồng chí Trần Hữu Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hùng Lợi cho biết: “Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể chú trọng phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nhất là đoàn viên, thanh niên, phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số; coi các phong trào thi đua ở thôn, bản là môi trường để rèn luyện, thử thách và lựa chọn nguồn kết nạp Đảng. Cùng với giao chỉ tiêu, Đảng ủy xã chú trọng đổi mới cách làm phù hợp thực tiễn, từng bước xây dựng đội ngũ đảng viên gần dân, hiểu dân, có năng lực vận động quần chúng và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng”.

Trong tháng 7, Đảng bộ xã tổ chức kết nạp tập trung 10 quần chúng ưu tú thuộc 7 chi bộ, tích cực trong các phong trào tại địa phương. Chị Sầm Thị Mai, Chi bộ Trường Mầm non Hùng Lợi vinh dự là 1 trong 10 đảng viên được kết nạp, chị Mai nói: “Tôi sẽ cố gắng từ những việc nhỏ nhất, làm tốt công việc của mình, sống gương mẫu để tạo niềm tin với đồng nghiệp, phụ huynh và bà con; qua đó góp một phần sức trẻ xây dựng quê hương”.

Ở thôn Bản Pài, sự lớn mạnh của tổ chức Đảng được thể hiện rõ qua quá trình phát triển lực lượng đảng viên, từ một chi bộ ít đảng viên đến nay có 50 đảng viên. Đội ngũ đảng viên trở thành hạt nhân đoàn kết, dẫn dắt các phong trào ở thôn. Bí thư Chi bộ Triệu Văn Đại cho biết: “Bản Pài được sáp nhập từ hai thôn Khuổi Bốc và Bản Khé, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, có tinh thần cộng đồng cao và coi trọng vai trò nêu gương của người có uy tín. Vì vậy, chi bộ xác định muốn vận động nhân dân hiệu quả thì trước hết đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm. Từ tuyên truyền, vận động giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa đến tham gia các phong trào ở thôn, đảng viên đều đi đầu, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Cùng với củng cố tổ chức, chi bộ đặc biệt chú trọng tạo nguồn trẻ; riêng từ đầu năm đến nay đã kết nạp 2 đảng viên trẻ, bổ sung lực lượng kế cận, tiếp thêm sức sống cho tổ chức Đảng ở thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chị Lù Thị Hồng thôn Bản Pài chia sẻ: “Là người trẻ, đảng viên trẻ tôi xác định bản thân không chỉ nỗ lực hoàn thành tốt công việc mà còn làm được những việc có ích cho thôn. Khi bà con tin tưởng, mình càng phải gương mẫu, đi đầu để cùng mọi người xây dựng bản làng ngày càng tốt hơn”.

Đảng bộ xã Hùng Lợi đặt mục tiêu từ năm 2026 đến năm 2030 kết nạp 174 đảng viên. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp được 17 quần chúng ưu tú vào Đảng. Kết quả này góp phần bổ sung lực lượng kế cận, tạo thêm nguồn nhân lực có phẩm chất, năng lực tham gia công tác tại cơ sở. Từ những hạt nhân trẻ ở cơ sở, sức mạnh của tổ chức Đảng được củng cố, niềm tin của nhân dân được bồi đắp, tạo nền tảng để Hùng Lợi vươn lên phát triển.