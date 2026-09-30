Nước sông Buông dâng cao, khu vực phường Phước Tân lại bị ngập

Lực lượng chức năng phường Phước Tân hỗ trợ đưa người dân qua vùng ngập. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, mưa lớn khiến một số khu vực ở thượng nguồn sông Buông bị ngập, sau đó nước tiếp tục đổ về hạ nguồn. Khoảng 12h cùng ngày, nước bắt đầu tràn bờ vào một số khu vực trũng thấp, sau đó tiếp tục dâng nhanh, lan rộng vào các tổ 9A, 9B1, 9C thuộc khu phố Hương Phước.

Đến khoảng 16h cùng ngày, một số tuyến đường vào các khu dân cư ngập sâu, nước chảy mạnh. Nước dâng cao, người dân phải kê cao đồ đạc, di chuyển xe máy và tài sản đến nơi cao ráo. Một số hộ ở khu vực thấp trũng chủ động rời nhà tìm nơi an toàn.

Trước tình hình nước sông Buông dâng nhanh, lực lượng công an, quân sự phường Phước Tân phối hợp các lực lượng tại chỗ rào chắn một số khu vực ngập nặng, đồng thời cử lực lượng đến các hộ dân hỗ trợ kê cao đồ đạc, di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Cơ quan chức năng địa phương cũng phát cảnh báo mực nước sông trên địa bàn đang dâng cao, chảy xiết, đặc biệt tại khu phố Hương Phước. Đồng thời đề nghị người dân chủ động di chuyển người và tài sản đến nơi cao, an toàn; đặc biệt quan tâm người già, trẻ em, người bệnh và các trường hợp cần hỗ trợ; kê cao tài sản, giấy tờ, thiết bị điện và ngắt điện tại khu vực bị ngập hoặc có nguy cơ ngập. Người dân không đi qua nơi nước chảy xiết, cầu, đường ngập sâu và không tập trung tại khu vực nước lũ, sạt lở hoặc nơi có nguy cơ mất an toàn.

Đây là lần thứ ba trong gần 1 tháng qua, khu vực khu phố Hương Phước, phường Phước Tân bị ngập.

Trước đó, từ ngày 10 đến 12-9 và trong ngày 24-9, nước từ thượng nguồn sông Buông đổ về khiến khu phố Hương Phước ngập sâu, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân.

Nước sông Buông dâng cao và bắt đầu tràn vào khu vực khu phố Hương Phước, phường Phước Tân từ trưa ngày 30-9. Ảnh: CTV

Theo báo cáo ban đầu của địa phương, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, ngoài do mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ xuống sông Buông không thoát kịp, còn do vị trí cống thoát nước qua tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đặt lệch so với dòng chảy hiện hữu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố sau đó đã có báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát nội dung về nguyên nhân gây ngập tại khu vực này.

Ngày 26-9, Chủ tịch UBND thành phố đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương tháo dỡ các công trình tạm, cầu tạm, cống tạm phục vụ thi công dự án đường cao tốc, đảm bảo không ảnh hưởng đến dòng chảy và hoàn trả nguyên trạng lòng sông Buông. Đồng thời, tổ chức đánh giá lại hệ thống thoát nước ngang, thoát nước dọc của Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đảm bảo việc hình thành dự án không ảnh hưởng đến việc thoát nước tự nhiên tại khu vực dự án.