Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi thả cá thể đồi mồi về tự nhiên

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, trong khi tập thể dục dọc bờ biển, người dân thôn Phổ An phát hiện một cá thể đồi mồi còn sống trôi dạt vào bờ. Cá thể đồi mồi có trọng lượng khoảng 4kg, thuộc nhóm 1B, là loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Sau khi phát hiện, người dân đã đưa cá thể đồi mồi đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Cổ Lũy thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ để bàn giao cho lực lượng chức năng.

Cá thể đồi mồi được người dân bàn giao cho lực lượng chức năng.

Tiếp nhận cá thể đồi mồi, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền địa phương và Công an xã An Phú kiểm tra tình trạng, chăm sóc và thực hiện các thủ tục cần thiết. Đến 10 giờ cùng ngày, các lực lượng tiến hành thả cá thể đồi mồi trở lại môi trường tự nhiên.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp tổ chức thả cá thể đồi mồi về môi trường tự nhiên.

Việc kịp thời tiếp nhận, bảo vệ và phối hợp thả cá thể đồi mồi về biển của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi góp phần bảo vệ động vật biển nguy cấp, quý, hiếm; đồng thời thể hiện vai trò của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường và hệ sinh thái biển trên địa bàn.