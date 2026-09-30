Dự báo thời tiết đêm 30/9 và ngày 1/10

Bắc Bộ đêm nay có mưa rào và dông vài nơi; ngày mai mưa có xu hướng gia tăng tại vùng núi. Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Tại Lào Cai, đêm nay trời nhiều mây, có mưa; từ ngày mai mưa rào và dông gia tăng, nhất là tại khu vực phía Đông của tỉnh; nhiệt độ phổ biến khoảng 26-33 độ C.

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