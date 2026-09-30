Giám sát việc học và làm theo gương Bác ở xã Xuân Hòa

Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thị Hồng Trang chủ trì buổi giám sát. Ảnh: Mỹ Duyên

Sau khi giám sát các nội dung theo chương trình đề ra, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận: Về triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị, lĩnh vực đột phá và điểm nghẽn của địa phương, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Hòa đã bước đầu đưa việc học tập và làm theo Bác vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là tập trung vào những việc khó, những vấn đề cần tháo gỡ và những nội dung nhân dân quan tâm. Việc học tập không dừng ở quán triệt, đăng ký mà đã được cụ thể hóa bằng nhiệm vụ, phần việc và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Hòa Tạ Quang Trường trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Mỹ Duyên

Việc triển khai chuyên đề năm 2026 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tinh thần đoàn kết; bản lĩnh, sáng tạo, đổi mới; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong bối cảnh thành phố Đồng Nai cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới” được thực hiện nghiêm túc, với 100% đảng viên và 86,25% đoàn viên, hội viên tham gia học tập. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành các văn bản về chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nêu gương; có 95,66% đảng viên hoàn thành đăng ký nội dung này.

Đáng ghi nhận là Đảng ủy xã đã bước đầu lựa chọn những vấn đề cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. 5/5 điểm nghẽn được xác định đã được tập trung xử lý; trong đó dự án ĐT.773 có 70/70 hộ dân đồng thuận bồi thường, bàn giao mặt bằng.

Đồng chí Bí thư và Ban Thường vụ Đảng ủy xã thường xuyên đi cơ sở, đối thoại, lắng nghe nhân dân; duy trì “Buổi sáng với nhân dân”, “Cà phê buổi sáng - Lắng nghe dân nói”.

Về trách nhiệm nêu gương và thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã triển khai thực hiện gắn với trách nhiệm nêu gương, tự phê bình và phê bình, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đã thể hiện vai trò người đứng đầu thông qua việc giữ gìn đoàn kết, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, sâu sát cơ sở và trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh.

Về vai trò người đứng đầu và kết quả gắn học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đã tổ chức 11 buổi “Buổi sáng với nhân dân”, duy trì “Cà phê buổi sáng - Lắng nghe dân nói” và thực hiện hơn 80 lượt đi cơ sở, trực tiếp nắm tình hình, đối thoại và xử lý công việc ngay từ cơ sở.

Các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Mỹ Duyên

Kết quả chung từ đầu năm đến nay, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt 138%; giải ngân đầu tư công đạt gần 76%; triển khai 13 công trình, trong đó 5 công trình hoàn thành; xử lý 5/5 điểm nghẽn được xác định. Kết nạp đảng viên đạt hơn 111%; 100% đảng viên thực hiện đóng đảng phí trực tuyến.

Thay mặt đoàn giám sát, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thị Hồng Trang đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Hòa nhanh chóng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới". Gắn học tập và làm theo Bác với những nhiệm vụ khó, những vấn đề còn tồn tại và những nội dung nhân dân quan tâm; nhất là cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương, chất lượng phục vụ nhân dân, quản lý đất đai, đầu tư công và công tác dân vận.

Nâng cao thực chất chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đưa những vấn đề thực tiễn ở địa bàn, những việc nhân dân quan tâm, những nhiệm vụ khó vào sinh hoạt để chi bộ bàn giải pháp và lãnh đạo thực hiện.

Tiếp tục cụ thể hóa Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 07-CT/TW vào công việc hằng ngày; cán bộ chủ chốt, người đứng đầu phải đi trước trong những việc khó, việc mới, việc còn tồn tại.

Đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó và những vấn đề nhân dân quan tâm. Chỉ đạo thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên địa bàn.