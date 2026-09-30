Việt Nam chủ động đóng góp tạo động lực mới cho hợp tác tiểu vùng Mê Công

Tham dự các hội nghị có Trưởng Quan chức cao cấp, đại diện Bộ Ngoại giao và một số bộ, ngành của Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Nhật Bản. Các hội nghị tập trung đánh giá các cơ hội và thách thức, xác định các ưu tiên hợp tác thời gian tới và chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao Mê Công – Nhật Bản lần thứ 13.

Tại Hội nghị SOM CLMV, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh những biến động trong 5 năm qua đã khẳng định giá trị lâu dài của hợp tác CLMV trong thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường kết nối kinh tế và bảo đảm tiến trình hội nhập ASEAN mang lại cơ hội cho tất cả các nước thành viên.

Hướng tới Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12, Thứ trưởng đề nghị các quan chức cao cấp của CLMV tập trung thảo luận ba nhóm chủ đề chính. Thứ nhất, hoàn thiện các văn kiện của Hội nghị Cấp cao theo hướng đổi mới tư duy, định hình tầm nhìn chung và xác định những ưu tiên của hợp tác CLMV phù hợp với yêu cầu phát triển mới. Thứ hai, trao đổi để khuyến nghị lên các nhà Lãnh đạo các ưu tiên, sáng kiến cho giai đoạn hợp tác tiếp theo, nhất là tăng cường kết nối kinh tế, du lịch, phát triển nguồn nhân lực, quản lý bền vững nguồn nước. Thứ ba, làm mới các cam kết hợp tác nhằm củng cố đoàn kết và nâng cao hiệu quả triển khai các sáng kiến với tinh thần trách nhiệm chung, có lộ trình rõ ràng và rà soát thường xuyên. Việt Nam sẽ phối hợp với các nước thành viên và Ban Thư ký ASEAN thúc đẩy sự tham gia và ủng hộ của các đối tác phát triển và khu vực tư nhân.

Tại Hội nghị SOM Mê Công – Nhật Bản, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đánh giá hợp tác Mê Công – Nhật Bản đã đóng góp quan trọng vào tăng cường kết nối, phát triển bền vững, ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống và xây dựng quan hệ đối tác tin cậy giữa Nhật Bản và các nước Mê Công. Thứ trưởng đánh giá cao việc Nhật Bản thúc đẩy hợp tác Mê Công – Nhật Bản theo tinh thần “đồng kiến tạo”. Trong bối cảnh thế giới và khu vực chuyển biến sâu sắc, Hội nghị Cấp cao Mê Công – Nhật Bản sắp tới là cơ hội để các nhà Lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng chiến lược của quan hệ đối tác Mê Công – Nhật Bản đối với ổn định, hợp tác và thịnh vượng của tiểu vùng và khu vực, bổ trợ cho các chiến lược phát triển của các nước Mê Công và Nhật Bản. Thẳng thắn nhìn nhận kết quả hợp tác thời gian qua chưa tương xứng với kỳ vọng và tiềm năng của quan hệ đối tác, Thứ trưởng đề nghị các quan chức cao cấp Mê Công và Nhật Bản tập trung xác định một số trọng tâm hợp tác hằng năm để khuyến nghị các nhà Lãnh đạo xem xét thông qua. Trước mắt, các nước Mê Công và Nhật Bản chú trọng thúc đẩy chuỗi cung ứng thông minh, phát triển năng lượng tái tạo, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cũng đề nghị các nước thành viên tăng cường huy động nguồn lực cho hợp tác Mê Công – Nhật Bản, trong đó có phát huy các khuôn khổ và sáng kiến hiện có của Nhật Bản như POWERR ASIA.

Từ những định hướng do Việt Nam đề xuất, các đại biểu của hai cơ chế CLMV và Mê Công – Nhật Bản đã thảo luận thẳng thắn, cởi mở về các cơ hội và thách thức mà hai cơ chế đang đối mặt. Các Quan chức cao cấp của các nước ủng hộ các đề xuất về lĩnh vực ưu tiên và dự kiến sáng kiến của Việt Nam để báo cáo Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao MJC lần thứ 13. Đặc biệt, Hội nghị Cấp cao Mê Công – Nhật Bản lần thứ 13 sẽ là cuộc gặp đầu tiên của Lãnh đạo các nước Mê Công và Nhật Bản sau 6 năm, được kỳ vọng tạo ra những kết quả thiết thực và động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo của quan hệ đối tác. Các nước Mê Công và Nhật Bản cũng đề xuất một số lĩnh vực quan tâm chung về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kết nối các hành lang giao thông, cảnh báo sớm thiên tai, an ninh lương thực, sự tham gia và đóng góp của khu vực tư nhân. Các đại biểu nhất trí cần tiếp tục nâng cao tính thực chất, hiệu quả của hai cơ chế hợp tác.

Các cuộc họp SOM CLMV và Mê Công – Nhật Bản tại Hạ Long thể hiện nỗ lực của Việt Nam chủ động đóng góp nâng cao hiệu quả hợp tác tiểu vùng, quan hệ giữa các nước Mê Công và Nhật Bản, cũng như tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.