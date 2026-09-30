Ban đại diện cha mẹ học sinh không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Thông tư mới thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-11-2026.

Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh có hiệu lực từ 15-11-2026. Ảnh: TM

Thông tư quy định Ban đại diện cha mẹ học sinh là tổ chức đại diện của cha mẹ học sinh, do cha mẹ học sinh bầu theo quy định, được thành lập tại nhóm, lớp và cơ sở giáo dục.

Theo Thông tư, Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia phối hợp giữa cha mẹ học sinh và cơ sở giáo dục theo nhiệm vụ, quyền được quy định; tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cha mẹ học sinh; hỗ trợ kết nối, trao đổi thông tin giữa cha mẹ học sinh với cơ sở giáo dục.

Thông tư mới quy định rõ điều kiện hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch.

Trường hợp cần hỗ trợ để thực hiện hoạt động cụ thể thuộc nhiệm vụ, quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh và đã được xác định trong kế hoạch hoạt động, Ban đại diện thông tin công khai với cha mẹ học sinh về mục đích, nội dung hoạt động, nhu cầu hỗ trợ và phương thức thực hiện.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ; không ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ; không xác định mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu, thời hạn hỗ trợ; không lập danh sách cha mẹ học sinh phải hỗ trợ hoặc yêu cầu cha mẹ học sinh cụ thể thực hiện hỗ trợ.

Việc hỗ trợ hoặc không hỗ trợ không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ mầm non, học sinh và cha mẹ học sinh; không được sử dụng làm căn cứ để phân biệt đối xử hoặc gây bất lợi đối với trẻ mầm non, học sinh và cha mẹ học sinh.

Hỗ trợ cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh không được sử dụng cho xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, thuê, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, đồ dùng; hoạt động quản trị, quản lý, điều hành, chuyên môn; chi trả thù lao, tiền công, tiền thưởng, quà tặng cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục; các dịch vụ thường xuyên thuộc trách nhiệm tổ chức, bảo đảm của cơ sở giáo dục và các nội dung khác không thuộc nhiệm vụ, quyền của Ban đại diện hoặc bị pháp luật cấm.