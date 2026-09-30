Phân luồng giao thông qua Quốc lộ 279 do sạt lở gây ách tắc giao thông

Theo đó, do ảnh hưởng của mưa lũ, vào hồi 3 giờ ngày 30-9, tại Km79+200, Quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai xảy ra sạt lở taluy dương với khối lượng đất, đá ước tính khoảng 25.000m³, gây tắc đường hoàn toàn và có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp bảo đảm giao thông, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị tổ chức khắc phục sự cố sạt lở. Đến 8 giờ 50 phút cùng ngày, vị trí sạt lở đã cơ bản được dọn, bảo đảm điều kiện cho các phương tiện ô tô từ 7 chỗ trở xuống lưu thông qua khu vực.

Vị trí sạt lở tại Km79+200, Quốc lộ 279.

Để bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế nguy cơ mất an toàn tại vị trí sạt lở, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai phân luồng, tổ chức giao thông tạm thời tại Km79+200, Quốc lộ 279. Cụ thể, tạm thời chỉ cho phép các phương tiện gồm: Xe ô tô chở người từ 7 chỗ trở xuống; xe máy; xe thô sơ và người đi bộ lưu thông qua vị trí này.

Đối với các phương tiện xe ô tô chở người trên 7 chỗ, xe ô tô khách, xe ô tô tải; xe ô tô chuyên dùng, xe kéo moóc, xe đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc và các loại phương tiện có kích thước, tải trọng lớn không bảo đảm điều kiện lưu thông qua khu vực sạt lở di chuyển theo phương án phân luồng giao thông.

Sơ đồ phương án phân luồng giao thông.

Theo đó, xe di chuyển theo tuyến đường: Từ Km88+700/Quốc lộ 279 giao với Km58+350/đường tỉnh ĐT.161 (ngã tư đường sắt khu vực ga Bảo Hà) đi đến đường tỉnh ĐT.161 đến Km29+00/ĐT.161 giao với Km46+850/Quốc lộ 4E đi vào Quốc lộ 4E đến Km36+500/Quốc lộ 4E giao với Km159+230/Quốc lộ 70 đi vào Quốc lộ 70 đến xã Bảo Yên và ngược lại.

Thời gian thực hiện phân luồng giao thông tạm thời từ 15 giờ ngày 30-9 đến khi có thông báo mới. Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lào Cai) hướng dẫn, điều tiết, tổ chức phân luồng giao thông để người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chấp hành.